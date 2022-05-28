Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş'ın, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle borcu 4 milyar 900 milyon 612 bin lira olarak açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
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28 Mayıs 2022 11:20
Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin lira olduğu bildirildi.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, genel kurul üyelerini bilgilendirdi.

Tuncel, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübünün borcunun 4 milyar 900 milyon 612 bin 642 lira olduğunu söyledi. 

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