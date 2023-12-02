Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulunda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda denetim kurulu üyesi Kerem Akbaş, yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 itibarıyla borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 lira olduğunu açıkladı.
BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda denetim kurulu üyesi Kerem Akbaş, yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 itibarıyla borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 lira olduğunu açıkladı.
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