Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübü'nün mali genel kurulunda kulübün toplam borcu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2023 16:35
Beşiktaş Kulübünün olağan idari ve mali genel kurulunda siyah-beyazlı kulübün borcu açıklandı.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda denetim kurulu üyesi Kerem Akbaş, yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün 31 Mayıs 2023 itibarıyla borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 lira olduğunu açıkladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery