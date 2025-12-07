07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
1-056'
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
1-057'
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
4-1
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
2-0
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
1-071'

Beşiktaş ile Gaziantep FK, ligde 13. randevuda

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK'yi konuk edecek Beşiktaş, rakibiyle lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek.

calendar 07 Aralık 2025 14:25 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 14:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş ile Gaziantep FK, ligde 13. randevuda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Beşiktaş, rakibiyle lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, iki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 17 gol atarken, Gaziantep FK 13 golle karşılık verdi.

Siyah-beyazlı ekip, kırmızı-siyahlılarla son olarak 2024-2025 sezonunda oynadığı maçlarda deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasında ise 2-1 mağlup oldu.



BEŞİKTAŞ, DOLMABAHÇE'DE ÜSTÜN 

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK'yi kendi sahasında oynadığı 6 maçın 5'inde mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, Dolmabahçe'de sadece 1 maçta rakibine yenildi.

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

SİYAH BEYAZLILAR, 12 MAÇIN 10'UNDA GOL ATMAYI BAŞARDI

Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynadığı lig maçlarında iki kez gol sevinci yaşayamadı. 

Siyah-beyazlılar, 12 maçın 10'unda rakip fileleri havalandırırken, gol atamadığı iki mücadelenin birinde 0-0 berabere kaldı, diğer müsabakada ise rakibine 2-0 kaybetti.

Öte yandan siyah-beyazlı takım, 5 maçta ise Gaziantep temsilcisinin gol atmasına izin vermedi.

EN FARKLI SONUÇLAR

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki en farklı sonuçlara da siyah-beyazlı takım imza attı.

Geride kalan 12 maçta siyah-beyazlılar, Gaziantep temsilcisini bir kez 3-0, bir defa da 2-0'lık skorla yendi.

Gaziantep FK ise siyah-beyazlı takım karşısında 3-1 ve 2-0'lık sonuçlarla farklı galibiyet elde etti.

Öte yandan, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ligden çekilen Gaziantep FK ile siyah-beyazlı ekip arasında oynanması gereken maç, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle tescil edildi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Gençlerbirliği 15 4 2 9 15 21 14
14 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
15 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 27 8
