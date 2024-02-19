Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Fahrudin Omerovic'in yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 2-0 kazanırken goller; 49. dakikada genç yıldız Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.
Bu sezon ligdeki 8. golünü kaydeden Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın ligde attığı son 13 golün 10'unda 8 gol 2 asist ile pay sahibi oldu. Cenk Tosun ise bu sezon ligdeki 5. golünü kaydetmiş oldu.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 43'e yükseltirken, Konyaspor 25 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'a konuk olurken, Konyaspor evinde Hatayspor'u ağırlayacak.
SANTOS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Joseph Worrall, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Jackson Muleka yer aldı.
Teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 25. haftasında Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Amartey, Worrall, Zaynutdinov ve Muleka'yı yedeğe çekti.
Portekizli çalıştırıcı, Konyaspor karşısında ilk 11'de bu oyuncuların yerine Colley, Masuaku, Al-Musrati ve Rashica'yı sahaya sürdü.
BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 8 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Konyaspor karşısında kadroya dahil edilmedi.
Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, kadroda yer almadı.
Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayyip Talha Sanuç ise teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda kadroya alınmadı.
MASUAKU 10 MAÇ SONRA SAHADA
Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, 10 müsabaka sonra siyah-beyazlı formayla maça çıktı.
Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakada görev yapan Masuaku, milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kalmıştı.
Arthur Masuaku, tüm kulvarlarda 10 maçın ardından siyah-beyazlı formayı giydi.
ABOUBAKAR 13 MAÇ SONRA KADRODA
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, 72 gün sonra kadroda yer aldı.
Son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile oynanan derbide sahaya çıkan 32 yaşındaki santrfor, kadro dışı bırakılması, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ve sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti.
AL-MUSRATI İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Ara transfer döneminde Portekiz ekibi Braga'dan transfer edilen 27 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu, Kayserispor müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.
Yeni transferlerden Ernest Muçi de Tüpraş Stadı'nda ilk kez sahada yer aldı.
BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ
Maçın 2. dakikasında Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile etkili geldi. Muçi'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Semih'in sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
RASHICA KALEYİ YOKLADI
Maçın 14. dakikasında Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu ceza alanı dışında kontrol eden Milot Rashica gelişine sert vurdu, top üstten auta gitti.
MUÇİ UZAKTAN DENEDİ
Maçın 22. dakikasında Beşiktaş bir kez daha kaleyi yokladı. Ceza alanı dışında topla buluşan Ernest Muçi'nin direk dibine giden şutunu kaleci güçlükle kurtardı.
SEMİH VURDU, ÇİZGİDEN ÇIKTI
Maçın 29. dakikasında savunmadan seken topu kale ağzında önünde bulan Semih Kılıçsoy aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi. Kaleciyi geçen topu savunmada Damjanovic çizgiden çıkardı.
SEMİH İNANILMAZ KAÇIRDI!
Maçın 49. dakikasında sol çaprazdan Cenk Tosun'un yaptığı vuruş savunmadan sekerek Semih'in önüne düştü, Semih'in yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Slowik kornere çeldi.
SEMİH ATTI, BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Yine maçın 49. dakikasında Beşiktaş'ın paslaşarak hızlı kullandığı köşe vuruşunda Rashica kale ağzına ortasını yaptı, Semih Kılıçsoy yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.
Semih Kılıçsoy, bu sezon ligdeki 8. golünü kaydetmiş oldu.
AL-MUSRATI GOLE YAKLAŞTI
Maçın 64. dakikasında Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Ceza alanı dışında topu önünde bulan Al-Musrati'nin yerden sert vuruşunu kaleci Slowik parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
CENK TOSUN SAHNEDE
Maçın 71. dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle durumu 2-0'a getirdi. Ceza alanından Ernest Muçi'nin yaptığı sert vuruşu kaleci Slowik sektirdi, takipçiliğini konuşturan Cenk kale ağzında topa dokunarak durumu 2-0'a getirdi.
ABOUBAKAR OYUNA GİRDİ, YUHLANDI
Maçın 79. dakikasında Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş tribünleri Aboubakar'a ve Ghezzal'a ıslıkla tepki gösterdi.
MUÇİ DİREĞE TAKILDI
Maçın 85. dakikasında Semih'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Ernest Muçi'nin yakın direğe yaptığı vuruş direkten auta gitti.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Muçi'nin aşırtma pasında ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan sert şutunda, kaleci Slowik topu kornere çeldi.
16. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Soner Dikmen'de kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, kaleci Mert gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 2-0 kazanırken goller; 49. dakikada genç yıldız Semih Kılıçsoy ve 71. dakikada Cenk Tosun'dan geldi.
Bu sezon ligdeki 8. golünü kaydeden Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın ligde attığı son 13 golün 10'unda 8 gol 2 asist ile pay sahibi oldu. Cenk Tosun ise bu sezon ligdeki 5. golünü kaydetmiş oldu.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 43'e yükseltirken, Konyaspor 25 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'a konuk olurken, Konyaspor evinde Hatayspor'u ağırlayacak.
SANTOS'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Beşiktaş, son maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Joseph Worrall, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Jackson Muleka yer aldı.
Teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 25. haftasında Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Amartey, Worrall, Zaynutdinov ve Muleka'yı yedeğe çekti.
Portekizli çalıştırıcı, Konyaspor karşısında ilk 11'de bu oyuncuların yerine Colley, Masuaku, Al-Musrati ve Rashica'yı sahaya sürdü.
BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 8 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Konyaspor karşısında kadroya dahil edilmedi.
Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, kadroda yer almadı.
Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayyip Talha Sanuç ise teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda kadroya alınmadı.
MASUAKU 10 MAÇ SONRA SAHADA
Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, 10 müsabaka sonra siyah-beyazlı formayla maça çıktı.
Son olarak Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynanan müsabakada görev yapan Masuaku, milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmesi nedeniyle takımdan uzun süre ayrı kalmıştı.
Arthur Masuaku, tüm kulvarlarda 10 maçın ardından siyah-beyazlı formayı giydi.
ABOUBAKAR 13 MAÇ SONRA KADRODA
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, 72 gün sonra kadroda yer aldı.
Son olarak 9 Aralık 2023'te Fenerbahçe ile oynanan derbide sahaya çıkan 32 yaşındaki santrfor, kadro dışı bırakılması, Afrika Uluslar Kupası'nda olması ve sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların tüm kulvarlarda yaptığı son 13 maçta forma giyememişti.
AL-MUSRATI İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın yeni transferi Al-Musrati, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Ara transfer döneminde Portekiz ekibi Braga'dan transfer edilen 27 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu, Kayserispor müsabakasında sonradan oyuna dahil olmuştu.
Yeni transferlerden Ernest Muçi de Tüpraş Stadı'nda ilk kez sahada yer aldı.
BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ
Maçın 2. dakikasında Beşiktaş, Semih Kılıçsoy ile etkili geldi. Muçi'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Semih'in sert vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
RASHICA KALEYİ YOKLADI
Maçın 14. dakikasında Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu ceza alanı dışında kontrol eden Milot Rashica gelişine sert vurdu, top üstten auta gitti.
MUÇİ UZAKTAN DENEDİ
Maçın 22. dakikasında Beşiktaş bir kez daha kaleyi yokladı. Ceza alanı dışında topla buluşan Ernest Muçi'nin direk dibine giden şutunu kaleci güçlükle kurtardı.
SEMİH VURDU, ÇİZGİDEN ÇIKTI
Maçın 29. dakikasında savunmadan seken topu kale ağzında önünde bulan Semih Kılıçsoy aşırtma bir vuruşla topu ağlara göndermek istedi. Kaleciyi geçen topu savunmada Damjanovic çizgiden çıkardı.
SEMİH İNANILMAZ KAÇIRDI!
Maçın 49. dakikasında sol çaprazdan Cenk Tosun'un yaptığı vuruş savunmadan sekerek Semih'in önüne düştü, Semih'in yakın mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Slowik kornere çeldi.
SEMİH ATTI, BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Yine maçın 49. dakikasında Beşiktaş'ın paslaşarak hızlı kullandığı köşe vuruşunda Rashica kale ağzına ortasını yaptı, Semih Kılıçsoy yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.
Semih Kılıçsoy, bu sezon ligdeki 8. golünü kaydetmiş oldu.
AL-MUSRATI GOLE YAKLAŞTI
Maçın 64. dakikasında Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Ceza alanı dışında topu önünde bulan Al-Musrati'nin yerden sert vuruşunu kaleci Slowik parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
CENK TOSUN SAHNEDE
Maçın 71. dakikasında Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle durumu 2-0'a getirdi. Ceza alanından Ernest Muçi'nin yaptığı sert vuruşu kaleci Slowik sektirdi, takipçiliğini konuşturan Cenk kale ağzında topa dokunarak durumu 2-0'a getirdi.
ABOUBAKAR OYUNA GİRDİ, YUHLANDI
Maçın 79. dakikasında Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş tribünleri Aboubakar'a ve Ghezzal'a ıslıkla tepki gösterdi.
MUÇİ DİREĞE TAKILDI
Maçın 85. dakikasında Semih'in pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Ernest Muçi'nin yakın direğe yaptığı vuruş direkten auta gitti.
Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Muçi'nin aşırtma pasında ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan sert şutunda, kaleci Slowik topu kornere çeldi.
16. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Soner Dikmen'de kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, kaleci Mert gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
48. dakikada Konyaspor savunmasından seken top, ceza sahası sol çaprazındaki Cenk Tosun'da kaldı. Cenk'in sert şutunda, Uğurcan Yazğılı'ya çarpan meşin yuvarlağı Semih Kılıçsoy aldı. Genç oyuncunun şutunda, kaleci Slowik'e çarpan top üstten kornere gitti.
49. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan kazanılan kornerde Fernandes, Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı sert ortada Semih Kılıçsoy savunmadan önce topa kafayı vurarak takımını öne geçirdi: 1-0.
64. dakikada siyah-beyazlı ekip gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Masuaku'nun yerden ortasında savunmaya çarpan top ceza yayı üzerindeki Al-Musrati'de kaldı. Bu futbolcunun şutunda, köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Slowik son anda kornere gönderdi.
71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza yayı üzerindeki Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Slowik'ten dönen topa Cenk Tosun kale sahası içinde ayak koyarak fileleri havalandırdı: 2-0.
85. dakikada sol kanatta topla buluşan Semih Kılıçsoy, savunmanın arkasına hareketlenen Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, kale sahası çizgisi sol çaprazından topa sert vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
Mücadele, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Fernandes (Dk. 90+3 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 81 Ghezzal), Muçi (Dk. 86 Salih Uçan), Cenk Tosun (Dk. 80 Aboubakar), Semih Kılıçsoy (Dk. 90+2 Zaynutdinov)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip (Dk. 81 Oğulcan Ülgün), Cicaldau, Ethemi (Dk. 68 Ndao), Cikalleshi (Dk. 68 Sambou)
Goller: Dk. 49 Semih Kılıçsoy, Dk. 71 Cenk Tosun (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 24 Semih Kılıçsoy, Dk. 40 Muçi (Beşiktaş)
49. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan kazanılan kornerde Fernandes, Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı sert ortada Semih Kılıçsoy savunmadan önce topa kafayı vurarak takımını öne geçirdi: 1-0.
64. dakikada siyah-beyazlı ekip gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Masuaku'nun yerden ortasında savunmaya çarpan top ceza yayı üzerindeki Al-Musrati'de kaldı. Bu futbolcunun şutunda, köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Slowik son anda kornere gönderdi.
71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza yayı üzerindeki Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Slowik'ten dönen topa Cenk Tosun kale sahası içinde ayak koyarak fileleri havalandırdı: 2-0.
85. dakikada sol kanatta topla buluşan Semih Kılıçsoy, savunmanın arkasına hareketlenen Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, kale sahası çizgisi sol çaprazından topa sert vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
Mücadele, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Fernandes (Dk. 90+3 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 81 Ghezzal), Muçi (Dk. 86 Salih Uçan), Cenk Tosun (Dk. 80 Aboubakar), Semih Kılıçsoy (Dk. 90+2 Zaynutdinov)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip (Dk. 81 Oğulcan Ülgün), Cicaldau, Ethemi (Dk. 68 Ndao), Cikalleshi (Dk. 68 Sambou)
Goller: Dk. 49 Semih Kılıçsoy, Dk. 71 Cenk Tosun (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 24 Semih Kılıçsoy, Dk. 40 Muçi (Beşiktaş)
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