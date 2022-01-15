Beşiktaş iki maç sonra kazandı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.



Maçın ilk yarısında pozisyon bulmakta zorlanan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.



Karşılaşmanın 67. dakikasında Michy Batshuayi ile fileleri havalandıran Beşiktaş 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 90+4. dakikada Cyle Larin ile bir gol daha buldu ama bu gol Video Yardımcı Hakem kararıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 1-0 kazandı.



Ligde 9. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 32'ye çıkardı.



2 maç sonra kazandı



Beşiktaş, ligde iki maç sonra galibiyet elde etti.



Ligin ilk yarısının son hafta maçında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarının ilk mücadelesinde de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.



Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 2 maç sonra 3 puanlık bir sonuca imza attı.





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