Beşiktaş iki maç sonra kazandı!

Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yendi. Beşiktaş evinde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş iki maç sonra kazandı!
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15 Ocak 2022 00:09
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yendi.

Maçın ilk yarısında pozisyon bulmakta zorlanan siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Michy Batshuayi ile fileleri havalandıran Beşiktaş 1-0 öne geçti. Beşiktaş, 90+4. dakikada Cyle Larin ile bir gol daha buldu ama bu gol Video Yardımcı Hakem kararıyla ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Ligde 9. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 32'ye çıkardı.

2 maç sonra kazandı

Beşiktaş, ligde iki maç sonra galibiyet elde etti.

Ligin ilk yarısının son hafta maçında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarının ilk mücadelesinde de Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 2 maç sonra 3 puanlık bir sonuca imza attı.

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