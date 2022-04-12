Beşiktaş için Luis Suarez gelişmesi

Son haftalarada yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile yükselen bir grafik yakalayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yeni sezonda şampiyon bir kadro kurmak isteyen Siyah-Beyazlılar için birçok isim yazılıp çizilirken, İspanyol basınından Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak bir haber geldi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş için Luis Suarez gelişmesi
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12 Nisan 2022 12:16
Beşiktaş'ta Luis Suarez konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süre önce siyah beyazlı takımın listesine girdiği iddia edilen 35 yaşındaki forvet için İspanyol basınından da iddialar geldi. 

İspanyol basınında yer alan haberlerde Beşiktaş yönetiminin Suarez için oyuncunun menajeriyle temas kurduğu öne sürüldü.

"Aboubakar'ın yokluğunu dolduramayan, Batshuayi'den de istediği verimi alamayan Türk ekibi, Atletico Madrid ile sözleşmesi sezon sonu bitecek dünyaca ünlü oyuncu için uğraşıyor" ifadeleri kullanıldı.

Suarez bu sezon Atletico formasıyla 39 maçta 13 gol, 2 asist üretti. Tecrübeli kramponun piyasa değeri 15 milyon euro civarında. 

 

 

 

 

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