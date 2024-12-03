Beşiktaş için 80 milyon dolar iddiası!

Beşiktaş'ın eski futbolcularından ve yöneticilerinden olan Sinan Engin, siyah-beyazlı camiayla ilgili yeni bir iddiada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş için 80 milyon dolar iddiası!
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03 Aralık 2024 01:10
Beşiktaş'ın geçmişte formasını giymiş ve yöneticilik yapmış isimlerinden biri olan Sinan Engin, siyah-beyazlı camiaya dair dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.
Siyah-beyazlı kulübün maddi anlamda sıkıntılı bir süreç yaşayacağını söyleyen Sinan Engin "Beşiktaş'a sezon sonuna kadar 80 Milyon Dolar para lazım! Ekonomi bilen çok önemli bir ağabeyimiz, bu işin uzmanı araştırdı." dedi.

Sinan Engin ayrıca "Her ay kulübe 7 Milyon Dolar lazım! Bu sene harcanan para 60 Milyon Dolar!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beyaz TV'deki canlı yayın sırasında Sinan Engin'in konuştuğu ismin Serdar Bilgili döneminde Beşiktaş Kulübü'nde yöneticilik yapan Hüsnü Güreli olduğu söylendi.

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