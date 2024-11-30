Beşiktaş Hentbol Takımı, son 16 turuna yükseldi

Beşiktaş, Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında konuk ettiği Estonya temsilcisi Pölva Serviti'yi 32-27 yenerek son 16 turuna kaldı.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 17-15 önde kapatan siyah-beyazlılar, salondan 32-27 galip ayrıldı.
İlk maçı deplasmanda 26-24 kaybeden Beşiktaş, rövanşta aldığı 5 farklı galibiyetle adını son 16 turuna yazdırdı.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da 17-15 önde kapatan siyah-beyazlılar, salondan 32-27 galip ayrıldı.
İlk maçı deplasmanda 26-24 kaybeden Beşiktaş, rövanşta aldığı 5 farklı galibiyetle adını son 16 turuna yazdırdı.
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