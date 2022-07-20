Yeni sezon öncesi Cenk Tosun, Weghorst, Gedson, Saiss ve Muleka gibi yıldızları transfer eden Beşiktaş'ta genç isimler dikkat çekiyor.Gelecek sezon şampiyon olarak taraftarlarını sevirdirmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar, sportif direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde kadroda ciddi bir değişimin startını verdi.Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'la devam eden gençleşme hareketi bu sezon da tam gaz sürüyor. Gedson (22), Muleka (22), Montero (23) ve Rosier (24) gibi yabancı futbolcuların takımın geleceğinde mihenk taşları olması bekleniyor...Emirhan İlkhan (18), Emre Bilgin (19) Emirhan Delibaş (19), Hasic (20), Kartal Yılmaz (21), Oğuzhan Akgün (21) ve Berkay Vardar (19) dikkat çeken diğer genç isimler.Bu gençlik harekatı İspanya kampı öncesi son şeklini alırken Oğuzhan Akgün, Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar kadroya dahil edildi. İstanbulspor'dan transfer edilen Emrecan Uzunhan (21) ve Rizespor'dan transfer edilmesi beklenen Emirhan Topçu (21) da bu harekata eklenecek son halkalar olarak dikkat çekiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yeni sezonda gençlere daha çok forma şansı ermesi ve yaş ortalamasını daha da düşürmesi bekleniyor.