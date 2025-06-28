Beşiktaş, Gallo'yu gündemine aldı!

Beşiktaş her açıdan kötü bir sezon geçirdi. Gerek futbol gerekse oyunculardan istediği verimi alamayan siyah-beyazlılar gelecek sezon için köklü bir değişikliğe hazırlanıyor.
Öncelikle eksik olan bölgelere takviye yapılacak. Bu süreçte siyah-beyazlıların gündemine gelen isim Antonino Gallo oldu.
BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR
Lecce'deki geleceği belirsizliğini koruyan Antonino Gallo Beşiktaş'ın transfer gündemine geldi.
25 yaşındaki bek takımdan ayrılmak istiyor. Beşiktaş oyuncunun durumunu yakından takip ederken resmi görüşmelerin yakın zamanda başlaması bekleniyor.
Kariyerinde hiç İtalya dışına çıkmayan genç futbolcu Beşiktaş'a imza atması halinde de bir ilki yaşayacak.
Öncelikle eksik olan bölgelere takviye yapılacak. Bu süreçte siyah-beyazlıların gündemine gelen isim Antonino Gallo oldu.
BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR
Lecce'deki geleceği belirsizliğini koruyan Antonino Gallo Beşiktaş'ın transfer gündemine geldi.
25 yaşındaki bek takımdan ayrılmak istiyor. Beşiktaş oyuncunun durumunu yakından takip ederken resmi görüşmelerin yakın zamanda başlaması bekleniyor.
Kariyerinde hiç İtalya dışına çıkmayan genç futbolcu Beşiktaş'a imza atması halinde de bir ilki yaşayacak.
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