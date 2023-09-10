Beşiktaş farklı kazandı, tur atladı

Hentbolda EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 1. tur rövanş maçında Beşiktaş Safi Çimento, Ukrayna temsilcisi Donbas'ı 43-19 mağlup etti.
Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlılar 22-8 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Beşiktaş, maçı 43-19 kazandı.
İlk maçta rakibini 41-30 mağlup eden siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesinde de rakibine üstünlük sağlayarak adını 2. tura yazdırdı.
Beşiktaş Safi Çimento, 2. turda Kosova temsilcisi KH Besa Famgas'ın rakibi oldu.
Haldun Alagaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını siyah-beyazlılar 22-8 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstün oyununu devam ettiren Beşiktaş, maçı 43-19 kazandı.
İlk maçta rakibini 41-30 mağlup eden siyah-beyazlılar, rövanş mücadelesinde de rakibine üstünlük sağlayarak adını 2. tura yazdırdı.
Beşiktaş Safi Çimento, 2. turda Kosova temsilcisi KH Besa Famgas'ın rakibi oldu.