Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Kasımpaşa 3-1 kazandı.
Beşiktaş, 45+3. dakikada Ernest Muçi ile 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, Claudio Winck ile 54. dakikada eşitliği yakaladı. Konuk ekip 70. dakikada Aytaç Kara ile 2-1 öne geçti. Son bölümde konuk ekip Mamadou Fall ile bir gol daha buldu ve skoru 3-1''e getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve siyah beyazlı takım sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş'ta 28. dakikada sarı kart gören Emirhan Topçu, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
Kasımpaşa'da Nuno Da Costa 65 ve 90+2. dakikalarda gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
SAHASINDA İLK KEZ MAĞLUP OLDU
Ligde ilk mağlubiyetini aldığı Galatasaray maçının ardından Beşiktaş, ligde üst üste ikinci kez kaybetti. Namağlup unvanını geçen hafta kaybeden siyah beyazlılar, bu sonuçla bu sezon sahasında da ilk kez mağlup oldu.
Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 20 puanda kaldı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8 oldu. Kasımpaşa ise 14 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacak. Kasımpaşa ise Kayserispor'u ağırlayacak.
GIO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.
Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Van Bronckhorst, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildikleri derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği oyunculardan Ersin, Svensson ve Mario'yu yedeğe çekti. Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert, Onur ve Muçi'yi ilk 11'de görevlendirdi.
MERT GÜNOK GERİ DÖNDÜ!
Beşiktaş'ta iyileşen kaleci Mert Günok, 2 maç sonra formasına kavuştu.
Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan milli file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve ligde Galatasaray karşılaşmalarında görev yapamamıştı.
ONUR BULUT İLK KEZ 11'DE
Siyah-beyazlı ekipte 30 yaşındaki futbolcu Onur Bulut, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Bu sezon bir maç dışında başlangıç kadrosunda savunmanın sağında Svensson'u tercih eden Giovanni van Bronckhorst, bu mevkide ilk kez değişikliğe gitti ve Onur Bulut'a görev verdi.
Onur, 9 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK!
Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna alınmadı.
Sakatlıkları nedeniyle tüm kulvarlarda oynanan son 3 maçta forma giyemeyen Milot Rashica ile Gabriel Paulista, hazır olmadıkları gerekçesiyle kadroya dahil edilmedi.
Bu 2 oyuncunun yanı sıra Jean Onana da son 3 karşılaşmada olduğu gibi kadroda yer bulamadı.
TFF'Yİ SESSİZ PROTESTO
Siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray derbisindeki hakem kararları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti.
Taraftarların Çarşı'dan Tüpraş Stadı'na kadar gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşe, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar da katılarak destek verdi.
Mete Vardar, yaptığı açıklamada, "Milyonlarca taraftarımızın içinde fırtınalar kopuyor. Ancak bu kadar sessiz olabiliyoruz." diye konuştu.
Bu arada Tüpraş Stadı'nda yapılan yeni ışıklandırma sistemi, ilk kez Kasımpaşa maçında kullanıldı.
RAFA SILVA KIRMIZI BEKLEDİ!
Mücadelenin 7. dakikasında Beşiktaş'ta Rafa Silva, tehlikeli bölgede yerde kaldı. Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşalı Sadık Çiftpınar'ın Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası bariz gol şansından dolayı faul ve kırmızı kart bekledi. Hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.
GELECEK MAÇ CEZALI!
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta siyah beyazlı takıma kötü haber geldi. Emirhan Topçu, karşılaşmanın 29. dakikasında Barak'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kart sınırında bulunan Emirhan, gelecek haftaki Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
BEŞİKTAŞ, MUÇI İLE ÖNE GEÇTİ!
Beşiktaş Ernest Muçi'nin golüyle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti. Arthur Masuaku'nın 45+3. dakikada soldan ceza sahasına gönderdiği topu arka direkte iyi takip eden Muçi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK!
Beşiktaş'ta ağrı hisseden Ciro Immobile, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna devam edemedi. Riske edilmeyen İtalyan forvet, yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.
KASIMPAŞA EŞİTLİĞİ YAKALADI!
Kasımpaşa 54. dakikada Claudio Winck ile skoru 1-1'e getirdi. Sağ kanattan Mamadou Fall'un içeri çevirdiği topu iyi kontrol eden Winck, dar açıdan uzak köşeye çok iyi bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
RAFA SILVA ÇOK İYİ VURDU!
Beşiktaş, Rafa Silva ile yeniden öne geçme fırsatı yakaladı ama kaleci gole izin vermedi. Karşılaşmanın 66. dakikasında kazanılan serbest vuruşu Rafa doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Gianniotis harika uzandı ve gole izin vermedi.
AYTAÇ KARA KASIMPAŞA'YI ÖNE GEÇİRDİ!
Kasımpaşa, 69. dakikada oyuna giren Aytaç Kara ile 70. dakikada 2-1 öne geçti. Sol kanatta Masuaku'dan topu kapan Fall, kale önüne ortaladı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Aytaç Kara, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve skoru 2-1'e getirdi.
KASIMPAŞA FARKI 2'YE ÇIKARDI!
Kasımpaşa, Mamadou Fall ile farkı 2'ye çıkardı. Winck'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Fall, sağ ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
Son bölümde Beşiktaş beraberlik için yüklense de skoru değiştiremedi ve mücadele Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
30. dakikada orta sahada Ndour'un kaptırdığı top sonrası Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
34. dakikada sağ taraftan gelen pası uzaklaştırmaya çalışan Emirhan Topçu'nun müdahale ettiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Hajradinovic'in şutunda, pozisyon autla sonuçlandı.
41. dakikada orta sahanın solunda meşin yuvarlakla buluşarak çaprazdan ceza sahasına yönelen Immobile, ceza sahasına girip Sadık Çiftpınar'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.
45+3. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Masuaku'nun soldan yaptığı ortada arka direkte Muçi topu filelere gönderdi: 1-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ kanatta son çizgiye yakın noktada Fall'ın yerden pasında Ndour'dan önce topu kontrol eden Winck, etrafında döndükten sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleyi düşündü. Bu oyuncunun çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
70. dakikada konuk takım öne geçti. Masuaku'nun hatası sonucunda topun sahibi olan Fall, sağ kanatta son çizgi yakınında ortasını yaptı. Onur Bulut'un kafayla dokunamadığı top, ceza sahası içinde Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Aytaç'ın yaptığı vuruşta Uduokhai'ye çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
88. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Lacivert-beyazlı takım, ani geliştirdiği atakta topu hızla rakip yarı sahaya taşıdı. Winck'in sağdan ortasında Fall, ceza sahasında bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3
Stat: Tüpraş
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Samet Çavuş
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Uduokhai, Emirhan Topçu (Dk. 80 Salih Uçan), Masuaku, Ndour (Dk. 80 Can Keleş), Gedson Fernandes, Muçi (Dk. 68 Joao Mario), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile (Dk. 46 Mustafa Hekimoğlu)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Rodrigues, Sadiku (Dk. 69 Aytaç Kara), Fall, Hajradinovic (Dk. 84 Gökhan Gül), Barak (Dk. 69 Cafu), Ben Ouanes (Dk. 78 Brekalo), Da Costa
Goller: Dk. 45+3 Muçi (Beşiktaş), Dk. 54 Winck, Dk. 70 Aytaç Kara, Dk. 88 Fall (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Da Costa (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 28 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 37 Barak, Dk. 64 Ben Ouanes, Dk. 68 Yasin Özcan, Dk. 83 Rodrigues (Kasımpaşa)
Beşiktaş, 45+3. dakikada Ernest Muçi ile 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, Claudio Winck ile 54. dakikada eşitliği yakaladı. Konuk ekip 70. dakikada Aytaç Kara ile 2-1 öne geçti. Son bölümde konuk ekip Mamadou Fall ile bir gol daha buldu ve skoru 3-1''e getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve siyah beyazlı takım sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Beşiktaş'ta 28. dakikada sarı kart gören Emirhan Topçu, Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
Kasımpaşa'da Nuno Da Costa 65 ve 90+2. dakikalarda gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
SAHASINDA İLK KEZ MAĞLUP OLDU
Ligde ilk mağlubiyetini aldığı Galatasaray maçının ardından Beşiktaş, ligde üst üste ikinci kez kaybetti. Namağlup unvanını geçen hafta kaybeden siyah beyazlılar, bu sonuçla bu sezon sahasında da ilk kez mağlup oldu.
Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 20 puanda kaldı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8 oldu. Kasımpaşa ise 14 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Başakşehir ile oynayacak. Kasımpaşa ise Kayserispor'u ağırlayacak.
GIO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK!
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.
Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Moatasem Al Musrati, Salih Uçan, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Van Bronckhorst, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildikleri derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği oyunculardan Ersin, Svensson ve Mario'yu yedeğe çekti. Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Mert, Onur ve Muçi'yi ilk 11'de görevlendirdi.
MERT GÜNOK GERİ DÖNDÜ!
Beşiktaş'ta iyileşen kaleci Mert Günok, 2 maç sonra formasına kavuştu.
Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan müsabakada omzundan sakatlanan milli file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ve ligde Galatasaray karşılaşmalarında görev yapamamıştı.
ONUR BULUT İLK KEZ 11'DE
Siyah-beyazlı ekipte 30 yaşındaki futbolcu Onur Bulut, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Bu sezon bir maç dışında başlangıç kadrosunda savunmanın sağında Svensson'u tercih eden Giovanni van Bronckhorst, bu mevkide ilk kez değişikliğe gitti ve Onur Bulut'a görev verdi.
Onur, 9 karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.
BEŞİKTAŞ'TA İKİ EKSİK!
Siyah-beyazlı ekipte 2 futbolcu, Kasımpaşa mücadelesinin kadrosuna alınmadı.
Sakatlıkları nedeniyle tüm kulvarlarda oynanan son 3 maçta forma giyemeyen Milot Rashica ile Gabriel Paulista, hazır olmadıkları gerekçesiyle kadroya dahil edilmedi.
Bu 2 oyuncunun yanı sıra Jean Onana da son 3 karşılaşmada olduğu gibi kadroda yer bulamadı.
TFF'Yİ SESSİZ PROTESTO
Siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray derbisindeki hakem kararları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti.
Taraftarların Çarşı'dan Tüpraş Stadı'na kadar gerçekleştirdikleri sessiz yürüyüşe, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar da katılarak destek verdi.
Mete Vardar, yaptığı açıklamada, "Milyonlarca taraftarımızın içinde fırtınalar kopuyor. Ancak bu kadar sessiz olabiliyoruz." diye konuştu.
Bu arada Tüpraş Stadı'nda yapılan yeni ışıklandırma sistemi, ilk kez Kasımpaşa maçında kullanıldı.
RAFA SILVA KIRMIZI BEKLEDİ!
Mücadelenin 7. dakikasında Beşiktaş'ta Rafa Silva, tehlikeli bölgede yerde kaldı. Siyah-Beyazlılar, Kasımpaşalı Sadık Çiftpınar'ın Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası bariz gol şansından dolayı faul ve kırmızı kart bekledi. Hakem Zorbay Küçük oyunu sürdürdü.
GELECEK MAÇ CEZALI!
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği maçta siyah beyazlı takıma kötü haber geldi. Emirhan Topçu, karşılaşmanın 29. dakikasında Barak'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Kart sınırında bulunan Emirhan, gelecek haftaki Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.
BEŞİKTAŞ, MUÇI İLE ÖNE GEÇTİ!
Beşiktaş Ernest Muçi'nin golüyle Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti. Arthur Masuaku'nın 45+3. dakikada soldan ceza sahasına gönderdiği topu arka direkte iyi takip eden Muçi, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK!
Beşiktaş'ta ağrı hisseden Ciro Immobile, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna devam edemedi. Riske edilmeyen İtalyan forvet, yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.
KASIMPAŞA EŞİTLİĞİ YAKALADI!
Kasımpaşa 54. dakikada Claudio Winck ile skoru 1-1'e getirdi. Sağ kanattan Mamadou Fall'un içeri çevirdiği topu iyi kontrol eden Winck, dar açıdan uzak köşeye çok iyi bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
RAFA SILVA ÇOK İYİ VURDU!
Beşiktaş, Rafa Silva ile yeniden öne geçme fırsatı yakaladı ama kaleci gole izin vermedi. Karşılaşmanın 66. dakikasında kazanılan serbest vuruşu Rafa doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Gianniotis harika uzandı ve gole izin vermedi.
AYTAÇ KARA KASIMPAŞA'YI ÖNE GEÇİRDİ!
Kasımpaşa, 69. dakikada oyuna giren Aytaç Kara ile 70. dakikada 2-1 öne geçti. Sol kanatta Masuaku'dan topu kapan Fall, kale önüne ortaladı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Aytaç Kara, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve skoru 2-1'e getirdi.
KASIMPAŞA FARKI 2'YE ÇIKARDI!
Kasımpaşa, Mamadou Fall ile farkı 2'ye çıkardı. Winck'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Fall, sağ ayağının içiyle düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
Son bölümde Beşiktaş beraberlik için yüklense de skoru değiştiremedi ve mücadele Kasımpaşa'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
30. dakikada orta sahada Ndour'un kaptırdığı top sonrası Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
34. dakikada sağ taraftan gelen pası uzaklaştırmaya çalışan Emirhan Topçu'nun müdahale ettiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Hajradinovic'in şutunda, pozisyon autla sonuçlandı.
41. dakikada orta sahanın solunda meşin yuvarlakla buluşarak çaprazdan ceza sahasına yönelen Immobile, ceza sahasına girip Sadık Çiftpınar'dan sıyrıldıktan sonra şutunu çekti, kaleci topu kornere çeldi.
45+3. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Masuaku'nun soldan yaptığı ortada arka direkte Muçi topu filelere gönderdi: 1-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
54. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Sağ kanatta son çizgiye yakın noktada Fall'ın yerden pasında Ndour'dan önce topu kontrol eden Winck, etrafında döndükten sonra ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleyi düşündü. Bu oyuncunun çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
70. dakikada konuk takım öne geçti. Masuaku'nun hatası sonucunda topun sahibi olan Fall, sağ kanatta son çizgi yakınında ortasını yaptı. Onur Bulut'un kafayla dokunamadığı top, ceza sahası içinde Aytaç Kara'nın önünde kaldı. Aytaç'ın yaptığı vuruşta Uduokhai'ye çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.
88. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Lacivert-beyazlı takım, ani geliştirdiği atakta topu hızla rakip yarı sahaya taşıdı. Winck'in sağdan ortasında Fall, ceza sahasında bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3
Stat: Tüpraş
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Çimen, Samet Çavuş
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Uduokhai, Emirhan Topçu (Dk. 80 Salih Uçan), Masuaku, Ndour (Dk. 80 Can Keleş), Gedson Fernandes, Muçi (Dk. 68 Joao Mario), Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile (Dk. 46 Mustafa Hekimoğlu)
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan, Rodrigues, Sadiku (Dk. 69 Aytaç Kara), Fall, Hajradinovic (Dk. 84 Gökhan Gül), Barak (Dk. 69 Cafu), Ben Ouanes (Dk. 78 Brekalo), Da Costa
Goller: Dk. 45+3 Muçi (Beşiktaş), Dk. 54 Winck, Dk. 70 Aytaç Kara, Dk. 88 Fall (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 90+1 Da Costa (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 28 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 37 Barak, Dk. 64 Ben Ouanes, Dk. 68 Yasin Özcan, Dk. 83 Rodrigues (Kasımpaşa)