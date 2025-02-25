Beşiktaş Erkek Hentbol takımı deplasmanda zorlanmadı

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, deplasmanda Mihalıççık Belediyespor'u 49-20 mağlup etti.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Beşiktaş'ın 27-11 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmayı, Beşiktaş 49-20 kazandı.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Beşiktaş'ın 27-11 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşmayı, Beşiktaş 49-20 kazandı.
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