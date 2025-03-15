Beşiktaş, eksik rakiplere karşı kazanamıyor!

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibinin kırmızı kart gördüğü son beş maçın hiçbirini kazanamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, eksik rakiplere karşı kazanamıyor!
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15 Mart 2025 22:47
Süper Lig'de 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 kaybeden Beşiktaş için çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de rakibinin kırmızı kart gördüğü son beş maçın hiçbirini kazanamadı.

Beşiktaş, bu maçlarda iki beraberlik ve üç yenilgi yaşadı.

İŞTE O MAÇLAR

0-1 - Konyaspor
1-2 - Gaziantep FK
0-0 - Samsunspor
1-3 - Kasımpaşa
1-1 - Trabzonspor

KONYA'DA BİR İLK!

Öte yandan 9 kişi kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig'de ilk kez 9 kişi kalan rakibine karşı kaybetti.

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