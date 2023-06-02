Beşiktaş, Denayer'i bitirmek istiyor

Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar bir süre önce gündemine gelen Jason Denayer'i yeniden listesinin ilk sırasına çıkardı.



Genç yıldız Tayyip Talha ile rekabet edebilecek sağ stoper almak için harekete geçen siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki Belçikalı stoper ile geç olmadan anlaşma yapmak istiyor.



Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda Al-Ahli'den ayrılacak olan Denayer, imza parası talep etmemesi durumunda işi hemen bitirecek.



Belçikalı oyuncu daha önce Galatasaray formasıyla 50 maça çıkarken 1 Süper Lig 1'de Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı.



Jason Denayer, bu sezon Al-Ahli ile sadece 11 maça çıktı.