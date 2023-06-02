Beşiktaş, Denayer'i bitirmek istiyor

Beşiktaş, gelecek sezon savunmasını tanıdık bir isimle güçlendirmeyi planlıyor. Kartal, Al-Ahli'den ayrılacak olan Jason Denayer imza parası istemezse işi hemen bitirecek

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, Denayer'i bitirmek istiyor
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02 Haziran 2023 13:48
Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar bir süre önce gündemine gelen Jason Denayer'i yeniden listesinin ilk sırasına çıkardı.

Genç yıldız Tayyip Talha ile rekabet edebilecek sağ stoper almak için harekete geçen siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki Belçikalı stoper ile geç olmadan anlaşma yapmak istiyor.

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda Al-Ahli'den ayrılacak olan Denayer, imza parası talep etmemesi durumunda işi hemen bitirecek.

Belçikalı oyuncu daha önce Galatasaray formasıyla 50 maça çıkarken 1 Süper Lig 1'de Türkiye Kupası zaferi yaşamıştı. 

Jason Denayer, bu sezon Al-Ahli ile sadece 11 maça çıktı.
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