Beşiktaş, Cerny transferinde sona geldi!

Sağ kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş , daha önce de gündemine aldığı Vaclav Cerny transferinde mutlu sona yakın.

Siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki Çek futbolcu ile prensip anlaşmasına varırken, oyuncunun kulübü Wolfsburg ile kiralık transferi konusunda da önemli mesafe kat etti. Görüşmelerin bu hafta içinde tamamlanması ve transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

OLE'NİN ELİNİ RAHATLATACAK

Cerny'nin sadece sağ kanatta değil, sağ bek ve sol bek mevkilerinde de görev alabiliyor olması, teknik heyetin transferi onaylamasında etkili oldu. Beşiktaş, hem hücum hem de savunma hattına derinlik kazandırmayı hedefliyor.

WOLFSBURG'DA İSTENENİ VEREMEDİ

Kariyerine Ajax'ta başlayan Cerny, sonrasında Utrecht ve Twente formaları giydi. 2023/24 sezonu başında Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a transfer olan Çek oyuncu, Almanya'da beklentilerin gerisinde kaldı. 2024/25 sezonunda İskoç ekibi Rangers'a kiralanan Cerny, performansıyla dikkat çekmişti

Yönetim, transferi kısa sürede sonuçlandırmak için yoğun mesai harcarken, Cerny'nin Beşiktaş'a katılması halinde teknik direktörün elinde önemli bir alternatif olması bekleniyor.