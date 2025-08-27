26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
1-1
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
2-1
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
3-2
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-3
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-2
26 Ağustos
Burnley-Derby County
2-1
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
6-7
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
4-1
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
11-12
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Beşiktaş, Cerny transferinde sona geldi!

Sağ kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Wolfsburg'un Çek oyuncusu Vaclav Cerny ile prensipte anlaştı. Geçtiğimiz sezon Rangers'ta kiralık oynayan 27 yaşındaki futbolcu, çok yönlü yapısıyla teknik heyetin onayını aldı.

calendar 27 Ağustos 2025 09:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Cerny transferinde sona geldi!
Sağ kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, daha önce de gündemine aldığı Vaclav Cerny transferinde mutlu sona yakın.
 
Siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki Çek futbolcu ile prensip anlaşmasına varırken, oyuncunun kulübü Wolfsburg ile kiralık transferi konusunda da önemli mesafe kat etti. Görüşmelerin bu hafta içinde tamamlanması ve transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
 
OLE'NİN ELİNİ RAHATLATACAK
 
Cerny'nin sadece sağ kanatta değil, sağ bek ve sol bek mevkilerinde de görev alabiliyor olması, teknik heyetin transferi onaylamasında etkili oldu. Beşiktaş, hem hücum hem de savunma hattına derinlik kazandırmayı hedefliyor.
 
WOLFSBURG'DA İSTENENİ VEREMEDİ
 
Kariyerine Ajax'ta başlayan Cerny, sonrasında Utrecht ve Twente formaları giydi. 2023/24 sezonu başında Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a transfer olan Çek oyuncu, Almanya'da beklentilerin gerisinde kaldı. 2024/25 sezonunda İskoç ekibi Rangers'a kiralanan Cerny, performansıyla dikkat çekmişti
 
Yönetim, transferi kısa sürede sonuçlandırmak için yoğun mesai harcarken, Cerny'nin Beşiktaş'a katılması halinde teknik direktörün elinde önemli bir alternatif olması bekleniyor.
 
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
 
Geçtiğimiz sezonu Rangers'ta kiralık geçiren tecrübeli futbolcu 52 maçta 18 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
