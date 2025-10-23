Beşiktaş, çarşamba lanetini sonlandırdı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de üçüncü haftanın erteleme maçında Konyaspor ile çarşamba gününde karşılaştı.
SERİYİ SONLANDIRDI
Siyah-beyazlılar, deplasmanda rakibinin 2-0 mağlup ederek bir ilki başardı. Daha önce Konyaspor ile çarşamba günlerinde oynadığı maçları kazanamayan siyah-beyazlılar bu seriyi sonlandırdı.
Beşiktaş, daha önce 18 Mayıs 2016'da oynanan karşılaşmada 2-1 kaybederken, 7 Haziran 2023'teki maçta ise Konyaspor ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı.
