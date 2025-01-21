Beşiktaş, BTK Eurocup'ta Trefl Sopot'u ağırlayacak

Beşiktaş, BKT Eurocup'ta 22 Ocak Çarşamba günü Trefl Sopot'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, BTK Eurocup'ta Trefl Sopot'u ağırlayacak
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21 Ocak 2025 13:32

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup A Grubu 16. hafta maçında 22 Ocak Çarşamba günü Polonya temsilcisi Trefl Sopot'u ağırlayacak. 

BJK Fibabanka Spor Kompleksi'ndeki müsabakada hava atışı, saat 20.00'de yapılacak.

Siyah-beyazlılar, 15 maçta 8 galibiyet, 7 mağlubiyetle grubunda 5. sırada bulunuyor.

Grupta 10'uncu ve son sırada yer alan Polonya ekibi ise 15 karşılaşmada sahadan yalnızca 1 kez galip ayrıldı.

Beşiktaş, ilk maçta rakibini deplasmanda 100-79 yendi.

 

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