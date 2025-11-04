04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Beşiktaş BOA, Athinaikos deplasmanında

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda çarşamba günü Athinaikos Qualco'ya konuk olacak.

calendar 04 Kasım 2025 15:05
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu'nun beşinci haftasında çarşamba günü Yunanistan'ın Athinaikos Qualco ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Dimitris Kaltsas Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.30'da başlayacak.

Kupada geride kalan haftalarda ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, grubunda 3. sırada bulunuyor. Beşiktaş, gruptaki son maçında Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u 100-70 yendi.

Yunanistan temsilcisi ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle lider konumda yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Athinaikos Qualco ile oynadığı ilk maçta rakibini 87-84 mağlup etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
