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Beşiktaş Atiba ile yeniden anlaştı

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha Atiba ile yeniden anlaşmaya vardı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş Atiba ile yeniden anlaştı
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28 Temmuz 2018 23:21
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba'da mutlu sona ulaştı.

Siyah-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona erdikten sonra görüşmelerin devam ettiği Atiba Hutchinson ile yeniden anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Kanadalı oyuncunun, kısa süre içerisinde Ümraniye'de çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

ATIBA'DAN SONRA BİR SÜRPRİZ DAHA

Siyah beyazlılar kanat ağırlıklı oynayan ve zaman zaman 10 numarada da görev yapabilen Nacer Chadli'yi kadrosuna katmak üzere. Premier Lig takımlarından West Bromwich'in oyuncusu olan Chadli ile her konuda anlaşan transfer komitesi, oyuncunun kulübüyle de son pürüzleri çözmeye çalışıyor. Şenol Güneş'in özellikle istediği futbolculardan biri olan Chadli'nin transferinin son anda bir aksilik çıkmazsa birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

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