Beşiktaş, Atiba Hutchinson'la anlaştı

Beşiktaş'ta yönetimin sözleşmesini uzatmak istediği Atiba Hutchinson'la anlaşma sağladı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Beşiktaş, Atiba Hutchinson'la anlaştı
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12 Ağustos 2020 12:48
Beşiktaş'ta tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'la ilgili olarak yeni gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, 37 yaşındaki Kanadalı isimle anlaşma sağladı. 

Beşiktaş'ın şimdiden efsane oyuncuları arasında yer alan Atiba Hutchinson ile 500 bin euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağladı. 

Bu anlaşmanın ardından, Atiba Hutchinson'un siyah-beyazlı takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.



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