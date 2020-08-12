Beşiktaş'ta tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'la ilgili olarak yeni gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, 37 yaşındaki Kanadalı isimle anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ın şimdiden efsane oyuncuları arasında yer alan Atiba Hutchinson ile 500 bin euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.
Bu anlaşmanın ardından, Atiba Hutchinson'un siyah-beyazlı takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.
Beşiktaş'ın şimdiden efsane oyuncuları arasında yer alan Atiba Hutchinson ile 500 bin euro + bonuslar karşılığında anlaşma sağladı.
Bu anlaşmanın ardından, Atiba Hutchinson'un siyah-beyazlı takımla antrenmanlara başlaması bekleniyor.