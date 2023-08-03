UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ikinci maçında Beşiktaş, deplasmanda Arnavutluk ekibi Tirana'ya konuk oldu.
Arena Kombetare'de oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı ve toplamda 5-1'lik skora ulaşarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 57'de yeni transfer Amartey ile 76'da Vincent Aboubakar kaydetti. Beşiktaş'ta ayrıca Masuaku 66. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.
Adını 3. tura yazdıran Beşiktaş, böylelikle Azerbaycan takımı Neftçi Bakü'yle eşleşti. İlk maç 10 Ağustos, ikinci maç ise 17 Ağustos tarihinde oynanacak.
GÜNEŞ, İLK 11'İ DEĞİŞTİRMEDİ
Siyah beyazlı takım, ilk maçta rakibini mağlup ettiği 11'de değişiklik olmadan Tirana karşısına bir kez daha çıktı.
Kaleyi Mert Günok korurken savunma dörtlüsü, Rosier, Necip, Colley, Masuaku'dan oluştu. Orta sahada Amir, Salih ve Gedson görev yaparken ileride Muleka, Onur Bulut ve Aboubakar gol aradı.
Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ile UEFA listesinde yer almayan Ante Rebic kafileye dahil edilmedi.
MAÇ GEÇ BAŞLADI
Beşiktaş'ın Arnavutluk ekibi Tirana ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçı, yaşanan saha olayları nedeniyle gecikmeli başladı.
Siyah-beyazlı taraftarların sahaya meşale atmasıyla başlayan olaylarda daha sonra iki takım seyircileri arasında gerginlik yaşandı. Siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlarını sakinleştirmek için tribünlere giderken, karşılaşmanın hakemi Stuart Attwell iki ekibi de soyunma odasına çağırdı.
UEFA delegeleri ile yapılan toplantının ardından yaklaşık 15 dakikalık bir gecikme sonrası karşılaşma yeniden başladı.
İLK YARIDA BEŞİKTAŞ ETKİSİ
Karşılaşmanın geç başlaması, oyunun da düşük tempoyla başlamasına neden oldu. Siyah beyazlı takım, Tirana kalesinde ilk yarıda 3 etkili pozisyon yakaladı.
27'de Colley'in indirdiği topu Muleka tamamlamak isterken savunma çizgiden çıkardı. Kaleci Selmani, Muleka'yla çarpışınca maça devam edemedi.
39'da Gedson'un dar açıdan şutu dışarı çıkarken ilk yarının uzatma dakikalarında Onur Bulut'un çaprazdan denediği şutta kaleci son anda topu kornere çeldi.
Başka pozisyon olmayınca ilk yarı 0-0 tamamlandı.
ARANAN GOL AMARTEY'DEN GELDİ
Beşiktaş'ın ilk yarıda skoru lehine çevirme çabalarını ikinci yarıda yeni transfer Amartey hayata geçirdi.
57. dakikada kazanılan kornerde arka direğe seken topa kafayı vuran Amartey, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
MASUAKU'YA DİREKT KIRMIZI KART
İlk maçla birlikte skor üstünlüğünü farklı biçimde öne geçiren Beşiktaş, Masuaku'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
67. dakikada sağ kanatta Kaina'dan topu kapmak isterken rakibini düşüren Masuaku, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
SON SÖZ ABOUBAKAR'DAN
Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen farkı ikiye çıkarmayı başardı. İlk maçta yakaladığı pozisyonlara rağmen gol bulamayan Aboubakar bu kez attığı golle maçın skorunu belirlemeyi başardı.
76. dakikada Tirana savunmasından ceza alanına atılan ters topu önünde bulan Aboubakar, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
27. dakikada Hadziahmetovic cepheden kullanılan serbest vuruşta topu ceza sahasının sol bölgesine attı. Colley kafayla topu kale önüne indirdi, Muleka tamamlamak için hamle yapsa da kaleciyi geçen meşin yuvarlağı savunma çizgi üstünden çıkardı. Bu pozisyonda Muleka ile çarpışan kaleci Selmani oyuna devam edemedi.
39. dakikada gelişen atakta Onur Bulut meşin yuvarlağı ceza sahasının sağ tarafında aut çizgisi üstünde kontrol ederek pasını çıkardı. Gedson Fernandes, aldığı topu düzelterek dar açıdan şutunu çekti, pozisyon autla sonuçlandı.
45+5. dakikada Masuaku'nun soldan uzun pasını ceza sahası sağında karşılayan Onur Bulut'un çaprazdan şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Salih Uçan'ın sol taraftan ortasında Muleka ceza sahası içinde topa dokundu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
56. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Hadziahmetovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Salih Uçan topu kafayla arkaya gönderdi, Amartey de meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-1
62. dakikada Onur Bulut'un ceza sahası dışından şutunda top auta gitti.
75. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Tirana savunmasının kontrol etmek istediği topu ceza sahası içinde önünde bulan Aboubakar şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Stat: Arena Kombetare
Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Neil Davies (İngiltere)
Tirana: Selmani (Dk. 32 Lika), Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu (Dk. 45+2 Hila), Najdovski, Jonuzi (Dk. 68 Abazaj), Lushkja (Dk. 68 Qefalia), Hasani, Kaina
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal (Dk. 46 Amartey), Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 89 Demir Ege Tıknaz), Salih Uçan (Dk. 81 Onana), Gedson Fernandes, Onur Bulut (Dk. 82 Umut Meraş), Muleka (Dk. 81 Semih Kılıçsoy), Aboubakar
Goller: Dk. 56 Amartey, Dk. 75 Aboubakar (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 66 Masuaku (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 74 Hoxhallari (Tirana)
Arena Kombetare'de oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı ve toplamda 5-1'lik skora ulaşarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 57'de yeni transfer Amartey ile 76'da Vincent Aboubakar kaydetti. Beşiktaş'ta ayrıca Masuaku 66. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı ve bir sonraki maç için cezalı duruma düştü.
Adını 3. tura yazdıran Beşiktaş, böylelikle Azerbaycan takımı Neftçi Bakü'yle eşleşti. İlk maç 10 Ağustos, ikinci maç ise 17 Ağustos tarihinde oynanacak.
GÜNEŞ, İLK 11'İ DEĞİŞTİRMEDİ
Siyah beyazlı takım, ilk maçta rakibini mağlup ettiği 11'de değişiklik olmadan Tirana karşısına bir kez daha çıktı.
Kaleyi Mert Günok korurken savunma dörtlüsü, Rosier, Necip, Colley, Masuaku'dan oluştu. Orta sahada Amir, Salih ve Gedson görev yaparken ileride Muleka, Onur Bulut ve Aboubakar gol aradı.
Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ile UEFA listesinde yer almayan Ante Rebic kafileye dahil edilmedi.
MAÇ GEÇ BAŞLADI
Beşiktaş'ın Arnavutluk ekibi Tirana ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçı, yaşanan saha olayları nedeniyle gecikmeli başladı.
Siyah-beyazlı taraftarların sahaya meşale atmasıyla başlayan olaylarda daha sonra iki takım seyircileri arasında gerginlik yaşandı. Siyah-beyazlı oyuncular, taraftarlarını sakinleştirmek için tribünlere giderken, karşılaşmanın hakemi Stuart Attwell iki ekibi de soyunma odasına çağırdı.
UEFA delegeleri ile yapılan toplantının ardından yaklaşık 15 dakikalık bir gecikme sonrası karşılaşma yeniden başladı.
İLK YARIDA BEŞİKTAŞ ETKİSİ
Karşılaşmanın geç başlaması, oyunun da düşük tempoyla başlamasına neden oldu. Siyah beyazlı takım, Tirana kalesinde ilk yarıda 3 etkili pozisyon yakaladı.
27'de Colley'in indirdiği topu Muleka tamamlamak isterken savunma çizgiden çıkardı. Kaleci Selmani, Muleka'yla çarpışınca maça devam edemedi.
39'da Gedson'un dar açıdan şutu dışarı çıkarken ilk yarının uzatma dakikalarında Onur Bulut'un çaprazdan denediği şutta kaleci son anda topu kornere çeldi.
Başka pozisyon olmayınca ilk yarı 0-0 tamamlandı.
ARANAN GOL AMARTEY'DEN GELDİ
Beşiktaş'ın ilk yarıda skoru lehine çevirme çabalarını ikinci yarıda yeni transfer Amartey hayata geçirdi.
57. dakikada kazanılan kornerde arka direğe seken topa kafayı vuran Amartey, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
MASUAKU'YA DİREKT KIRMIZI KART
İlk maçla birlikte skor üstünlüğünü farklı biçimde öne geçiren Beşiktaş, Masuaku'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
67. dakikada sağ kanatta Kaina'dan topu kapmak isterken rakibini düşüren Masuaku, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
SON SÖZ ABOUBAKAR'DAN
Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen farkı ikiye çıkarmayı başardı. İlk maçta yakaladığı pozisyonlara rağmen gol bulamayan Aboubakar bu kez attığı golle maçın skorunu belirlemeyi başardı.
76. dakikada Tirana savunmasından ceza alanına atılan ters topu önünde bulan Aboubakar, sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
27. dakikada Hadziahmetovic cepheden kullanılan serbest vuruşta topu ceza sahasının sol bölgesine attı. Colley kafayla topu kale önüne indirdi, Muleka tamamlamak için hamle yapsa da kaleciyi geçen meşin yuvarlağı savunma çizgi üstünden çıkardı. Bu pozisyonda Muleka ile çarpışan kaleci Selmani oyuna devam edemedi.
39. dakikada gelişen atakta Onur Bulut meşin yuvarlağı ceza sahasının sağ tarafında aut çizgisi üstünde kontrol ederek pasını çıkardı. Gedson Fernandes, aldığı topu düzelterek dar açıdan şutunu çekti, pozisyon autla sonuçlandı.
45+5. dakikada Masuaku'nun soldan uzun pasını ceza sahası sağında karşılayan Onur Bulut'un çaprazdan şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Salih Uçan'ın sol taraftan ortasında Muleka ceza sahası içinde topa dokundu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
56. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Hadziahmetovic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Salih Uçan topu kafayla arkaya gönderdi, Amartey de meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-1
62. dakikada Onur Bulut'un ceza sahası dışından şutunda top auta gitti.
75. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Tirana savunmasının kontrol etmek istediği topu ceza sahası içinde önünde bulan Aboubakar şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Stat: Arena Kombetare
Hakemler: Stuart Attwell, Constantine Hatzidakis, Neil Davies (İngiltere)
Tirana: Selmani (Dk. 32 Lika), Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu (Dk. 45+2 Hila), Najdovski, Jonuzi (Dk. 68 Abazaj), Lushkja (Dk. 68 Qefalia), Hasani, Kaina
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal (Dk. 46 Amartey), Colley, Masuaku, Hadziahmetovic (Dk. 89 Demir Ege Tıknaz), Salih Uçan (Dk. 81 Onana), Gedson Fernandes, Onur Bulut (Dk. 82 Umut Meraş), Muleka (Dk. 81 Semih Kılıçsoy), Aboubakar
Goller: Dk. 56 Amartey, Dk. 75 Aboubakar (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 66 Masuaku (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 74 Hoxhallari (Tirana)