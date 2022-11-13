Beşiktaş - Antalyaspor: Muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.Vodafone Park'ta oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Beşiktaş - Antalyaspor maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 22 puan yazdırdı.Yaptığı maçların 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Antalyaspor ise 16 puan elde etti.Beşiktaş'ta ameliyat olan Ghezzal'ın yanı sıra Rosier, Masuaku ve Josef'in kadroda olması beklenmiyor. Son olarak sakatlığı bulunan Saiss de maç kadrosundan çıkarıldı.Antalyaspor'da Fredy, Ndao ile Sinan Gümüş'ün sakatlıkları yüzünden Beşiktaş karşısında sahada olması beklenmiyor.Mert, Tayfur, Tayyip Talha, Montero, Umut, Gedson, Salih, Dele Alli, N'Koudou, Muleka, Cenk TosunAlperen Uysal, Veysel Sarı, Luyindama, Kudryashov, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Fernando, Ufuk Akyol, Nakajima, Larsson, WrightBeşiktaş'ta 5 futbolcu, Antalyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Siyah-beyazlılarda Nathan Redmond, Romain Saiss, Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Valentin Rosier sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak olan Antalyaspor, siyah beyazlı takımın evinde oynadığı son maçlarda puan almayı başardı.Kırmızı beyazlı ekip Beşiktaş ile oynadığı son 4 deplasman maçında 2 galibiyet 2 beraberlik çıkarmıştı.