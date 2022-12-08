Beşiktaş, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Belçika takımlarından Charleroi ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Jackson Muleka ve 39. dakikada Tayyip Talha Sanuç attı. Muleka, golünün yanı sıra Tayyip Talha'nın golünde asisti yapan isim oldu. Charleroi'nin tek golü 50. dakikada Amirhossein Hosseinzadeh'ten geldi.Beşiktaş'ta Dele Alli, 58. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.Beşiktaş, Antalya kampındaki bir sonraki maçta yine bir Belçika ekibi Westerlo ile karşılaşacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Charleroi karşısında 3'lü savunmayı tercih etti.Deneyimli teknik adam, Belçika ekibi karşısında savunmada Welinton, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'a görev verdi.Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Cenk Tosun, ilk hazırlık maçında forma giyemedi.31 yaşındaki oyuncu, gribal enfeksiyon nedeniyle karşılaşmada yer almadı.Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Charleroi müsabakasını tribünden takip etti.Çebi, müsabakayı asbaşkan Emre Kocadağ ile izledi.Beşiktaş ile Charleroi arasındaki karşılaşmayı Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut da tribünden takip etti.Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, hazırlık maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın oynandığı sahada yer alan tribünlerin tamamına yakını doldu.Beşiktaş'ta ayrıca Kamerunlu kanat oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, akşam saatlerinde takımın kampına katıldı.Siyah-beyazlıların kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş, takımını sahaya Mert Günok, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Tayfur Bingöl, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Arthur Masuaku, Redmond, Dele Alli ve Jackson Muleka ilk 11'iyle sürdü.Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, 15. dakikada Jackson Muleka ve 40. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.Siyah-beyazlılarda ikinci yarı Emrecan Uzunhan'ın yerine Francisco Montero oyuna girdi. Konuk ekip, 50. dakikada Hosseinzadeh ile farkı 1'e indirdi. Beşiktaş, 58. dakikada Dele Alli'nin ayağından bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.Teknik direktör Şenol Güneş, 59. dakikada Dele Alli-Semih Kılıçsoy, Redmond-Kerem Atakan Kesgin, Tayyip Talha Sanuç-Berkay Vardar ve Mert Günok-Ersin Destanoğlu değişiklikleri yaptı.Beşiktaş'ta 76. dakikada Gedson Fernandes'in yerine Valentin Rosier, 83. dakikada Jackson Muleka'nın yerine Salih Uçan ve Arthur Masuaku'nun yerine Serkan Emrecan Terzi oyuna dahil oldu.Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.