Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarına Antalya'da devam eden Beşiktaş, hazırlık maçında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Gloria Sports Arena'da oynanan maçı Beşiktaş 5-3'lük skorla kazandı.



Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 30 ve 46. dakikalarda Gedson Fernandes, 45. dakikada penaltıdan Kevin N'Koudou ve 69 ile 87. dakikalarda Cenk Tosun attı. Giresunspor'un golleri ise 51. dakikada Serginho, 81. dakikada Doğan Can Davas ve 90. dakikada penaltıdan Vukan Savicevic'ten geldi.



Beşiktaş, Antalya kampında daha önce oynadığı hazırlık maçlarında Charleroi'yi 2-1, Westerlo'yu ise 1-0'lık skorla mağlup etmişti.



Giresunspor maçıyla Antalya'daki hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, İstanbul'a dönecek.



MAÇTAN NOTLAR



Müsabakada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş; Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Welinton, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Georges-Kevin N'Koudou, Nathan Redmond ve Jackson Muleka ilk 11'ini sahaya sürdü.



Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Ramon Arias, Alexis Perez, Alper Uludağ, Meija Navarrete, Jorman Campuzano, Brandley Kuwas, Serginho, Borja Sainz ve Rijad Bajic ilk 11'ini tercih etti.



Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 30. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlılar, 45. dakikada penaltıdan N'Koudou'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı ve devre arasına 2-0 önde girdi.



Beşiktaş, ikinci yarıya golle başladı. Siyah-beyazlılar, 46. dakikada yine Gedson Fernandes'in golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Bitexen Giresunspor, 51. dakikada Serginho'nun golüyle farkı 2'ye indirdi: 3-1. Beşiktaş, 70. dakikada Cenk Tosun ile bir gol daha buldu ve skor 4-1 oldu. Giresunspor, 80. dakikada Doğan Can Davas ile skoru 4-2'ye getirdi. Beşiktaş, 86. dakikada Cenk Tosun, Giresunspor ise 90. dakikada penaltıdan Vukan Savicevic ile birer gol daha bulurken maç, 5-3 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle tamamlandı.



Şenol Güneş, 46. dakikada Salih Uçan-Necip Uysal, Atiba Hutchinson-Dele Alli, Ersin Destanoğlu-Mert Günok, 59. dakikada Tayyip Talha Sanuç-Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond-Francisco Montero, Georges-Kevin N'Koudou-Cenk Tosun, 66. dakikada Gedson Fernandes-Josef de Souza, Umut Meraş-Tayfur Bingöl, 77. dakikada Jackson Muleka-Arthur Masuaku ve 84. dakikada Valentin Rosier-Semih Kılıçsoy değişiklikleri yaptı.



Hakan Keleş ise 46. dakikada Meija Navarrete-Görkem Sağlam, Brandley Kuwas-Vukan Savicevic, Alper Uludağ-Kadir Seven, Onurcan Piri-Ferhat Kaplan, 57. dakikada Jorman Campuzano-Talha Ulvan, Rijad Bajic-Oğulcan Çağlayan, Kadir Seven-Murat Cem Akpınar, 62. dakikada Serginho-Rahmetullah Berişbek, Borja Sainz-Doğan Can Davas ve 82. dakikada Roman Arias-Mert Han Kurt değişiklikleri gerçekleştirdi.



Bu arada, maçın 54. dakikasında Giresunspor'dan Kadir Seven ile Beşiktaş'tan Tayyip Talha Sanuç ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde çarpıştı. Her iki oyuncu da 2 dakika kadar sahada tedavi edildikten sonra 56. dakikada oyun alanını terk etti. Kadir'in kafasına bandaj uygulanırken, Tayyip Talha'nın kaşının açıldığı görüldü.









