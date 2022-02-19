Beşiktaş - Altay maçının 11'leri belli oldu





Lis, Cebrail, İbrahim, Zeki, Özgür, Pinares, Kazımcan, Kappel, Björkander, Thaciano, Deniz

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Altay'ı ağırlıyor.Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Müsabakanın VAR hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu.Ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayan Beşiktaş, 8. sırada bulunuyor.Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi.Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Umut, Josef, Necip, Ghezzal, Alex Teixeira, Kenan, GüvenSpor Toto Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Altay, bu kulvarda 83. kez rakip olacak.İki takım arasında oynanan 82 karşılaşmada Beşiktaş 43 galibiyet alırken, Altay 16 kez rakibine üstünlük sağladı. Taraflar arasında oynanan 24 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Ligin ilk yarısında oynanan maçta Altay, Beşiktaş'a evinde 2-1 üstünlük sağladı.Altay'a 116 gol atan Beşiktaş, rakibinin 63 golüne engel olamadı.Beşiktaş, evinde oynadığı 41 maçta rakibine büyük üstünlük kurdu.Evinde Altay'ı 27 kez mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 4 defa sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş iç sahada rakibiyle 10 kez berabere kaldı.İç sahada rakip fileleri 66 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 23 gol gördü.Beşiktaş rakibine iki defa farklı skorla üstünlük kurdu.1994-1995 sezonunda Altay'ı deplasmanda 8-2 yenen Beşiktaş, 1962-1963'te ise rakibine 6-2 üstünlük sağladı.Beşiktaş, Süper Lig'in son 3 haftasında galibiyet almayı başaramadı.Ligde son olarak 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'la 1-1, Fraport TAV Antalyaspor'la da 0-0 berabere kaldı.Siyah-beyazlı takımda 4 sarı kartı bulunan Michy Batshuayi cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.Batshuayi bu sezon Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor maçlarında gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşmüştü.