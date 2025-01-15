Beşiktaş açıkladı: "Deplasman yasağı kalktı"

Beşiktaş Kulübü, Twente ile oynayacakları Avrupa Ligi maçı için alınan deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş açıkladı: 'Deplasman yasağı kalktı'
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15 Ocak 2025 18:54
Son güncelleme 15 Ocak 2025 20:59
Beşiktaş Kulübü, Twente ile oynayacakları Avrupa Ligi maçı için alınan deplasman yasağının kaldırıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion'da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına taraftarlarımızın alınmamasına karar vermişti.

Serdal Adalı Başkanlığındaki Yönetim Kurulumuzun taraftarlarımızın FC Twente Stadion tribünlerinde yer alabilmesi için Enschede Belediyesi, Hollanda güvenlik makamları, UEFA ve FC Twente nezdinde yapmış olduğu yoğun girişimler neticesinde Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, taraftarlarımızın stadyuma alınmasına karar vermiştir.

Bilet satışı ve taraftarlarımızın stadyuma ulaşımı konularında detaylı bilgilendirme önümüzdeki günlerde yapılacaktır."

Twente - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son hafta maçı 30 Ocak'ta oynanacak.

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