Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın halefini İtalya'da buldu. Bu sezon Michy Batshuayi'den istediği verimi alamayan Beşiktaş, Belçikalı golcüyü yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor. Siyah- beyazlılar gol yollarındaki sıkıntıyı çözecek ismi İtalya'da buldu.



VINCENT ABOUBAKAR'IN YERİNİ DOLDURMAYA GELİYOR



Sezon sonunda Chelsea'ye geri dönecek olan tecrübeli santrforun yerine düşünülen isim ise; İtalyan ekibi Salernitana'nın Bosnalı forveti Milan Djuric.



31 yaşındaki oyuncu için nabız yoklayan Beşiktaş'ın sezon sonunda 1.99'luk kule'ye teklifte bulunacağını yazdı, İtalyan basını haberi; "Djuric için Türkiye'de sirenler çalıyor" manşeti ile duyururken, şu ifadelere yer verdi:



"Bosnalı forvet, Salernitana'nın sembol isimlerinden biri ve ligde kalma yarışında en büyük kahramanlar arasında yer alıyor. Ancak sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Türk ekibi Beşiktaş ona teklif sunmaya hazır. Sezon sonunda İtalya'dan ayrılması bekleniyor."



438 MAÇTA 84 GOL ATTI



Futbol kariyerinin büyük çoğunluğunu İtalya'da geçiren Djuric, sadece 2017-18'de 1.5 sezon İngiliz ekibi Bristol City'nin formasını terletti. Bosnalı'nın 438 resmi maçta 84 golü bulunuyor.



