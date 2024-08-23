Beşiktaş defans hattında yaşadığı sorunlardan dolayı stoper takviyesi yapmak için mesai harcamaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda son olarak Aston Villa'dan Brezilyalı stoper Diego Carlos gündeme alındı. İngiliz basınında yer alan haberde Kartal'ın Diego Carlos'u takip ettiği öne sürüldü.
31 yaşındaki futbolcunun Aston Villa ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 2 senedir Premier Lig ekibinde olan Brezilyalı savunmacı, 41 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı.
Diego Carlos'un savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
Siyah-beyazlılarda son olarak Aston Villa'dan Brezilyalı stoper Diego Carlos gündeme alındı. İngiliz basınında yer alan haberde Kartal'ın Diego Carlos'u takip ettiği öne sürüldü.
31 yaşındaki futbolcunun Aston Villa ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 2 senedir Premier Lig ekibinde olan Brezilyalı savunmacı, 41 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı.
Diego Carlos'un savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.