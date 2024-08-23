Beşiktaş'a sürpriz stoper: Diego Carlos

Beşiktaş, stoper arayışları kapsamında Aston Villa'dan Diego Carlos'u radarına aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'a sürpriz stoper: Diego Carlos
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23 Ağustos 2024 10:00
Son güncelleme 23 Ağustos 2024 10:10
Beşiktaş defans hattında yaşadığı sorunlardan dolayı stoper takviyesi yapmak için mesai harcamaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda son olarak Aston Villa'dan Brezilyalı stoper Diego Carlos gündeme alındı. İngiliz basınında yer alan haberde Kartal'ın Diego Carlos'u takip ettiği öne sürüldü.

31 yaşındaki futbolcunun Aston Villa ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 2 senedir Premier Lig ekibinde olan Brezilyalı savunmacı, 41 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Diego Carlos'un savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.





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