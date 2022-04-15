Beşiktaş'ta 3-4-3 sisteminde asıl mevkii kanat olan oyuncularla oynamak isteyen Valerien Ismael'in önüne iki isim kondu. Bunlardan biri Halil Akbunar, diğeri ise Mustafa Eskihellaç...



Küme düşmemesi artık mucizelere kalan Göztepe'nin 28 yaşındaki kaptanı Halil Akbunar'ın siyah-beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu yetkilileri ifade etti. Valerien Ismael'in de takıma herhangi bir katkısı olmayan N'Koudou'nun yerine gelecek sezon yerli oyuncu sayısının artacağı ortamda Halil'i kadrosuna katmaya sıcak baktığı belirtildi. Beşiktaş'ın aynı mevki için diğer bir alternatifi ise küme düşen Malatyaspor'dan 24 yaşındaki Mustafa Eskihallaç. Halil ile Mustafa arasındaki seçim teknik direktör Ismael'in olacak.



Göztepe formasıyla 306 resmi karşılaşmaya çıkan Halil, bu periyotta 49 gol atarken, 50 de asist yaptı ve toplamda 99 gole direkt olarak katkı sağladı.



Malatya formasıyla 70 karşılaşmada görev yapan Mustafa, 5 gol attı, 9 da asisz yaptı. 24 yaşındaki oyuncu daha önce Bolu, Elazığ ve 1461 Trabzon'da da forma giydi.



