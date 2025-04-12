Beşiktaş'a Salih Özcan müjdesi!

Bu sezon Bundesliga'da şampiyonluk yarışından çok uzak kalan ve Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona'ya 4-0 yenilen Dortmund'ta sezon sonunda kıyım olacak. Bild, önceki günkü sayısında Borussia Dortmund'un 7 futbolcu ile yollarını ayıracağını sayfalarına taşıdı.



Bu isimler arasında Beşiktaş'ın daha önce de gündemine gelen orta saha oyuncusu Salih Özcan da yer alıyor.



Dortmund'un kararı sonrasında Beşiktaş'ın eli daha da güçlendi. Siyah-Beyazlılar, sezon sona ermeden Alman ekibiyle masaya oturup transferi bitirmek istiyor. Beşiktaşlı kurmayların önümüzdeki günlerde Almanya'ya giderek transferi bitirmesi bekleniyor.



2022 yılından beri Dortmund'ta forma giyen Salih Özcan için 4 milyon Euro talep edileceği öğrenildi. Kartal, bu rakamı düşürerek transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Bu sezon 22 karşılaşmada forma giyen Salih, gol ya da asist üretemedi. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu 23 kez A Milli Takım formasını giydi.



5 MİLYON EURO ÖDEDİ



Salih Özcan, 2022 yılında Köln'den Dortmund'a 5 milyon Euro'ya transfer oldu. Bir ara piyasa değeri 17 milyon Euro'ya kadar yükselen Salih Özcan, gelecek yıl Süper Lig'de forma giyebilir.



