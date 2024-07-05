Beşiktaş'a Reus ve Klaassen'de menajer engeli!

Beşiktaş, kısa zaman önce ilgilendiği Marco Reus ve Davy Klaassen transferlerinde oyuncu menajerlerinin oyuncularını Trabzonspor'a önerip fiyatını artırmasıyla nedeniyle geri adım attı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a Reus ve Klaassen'de menajer engeli!
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05 Temmuz 2024 12:55
Beşiktaş'ın kadrosuna katmayı çok istediği Marco Reus ve Davy Klaassen'de büyük bir pürüz ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, bir dönem iki oyuncuyla da yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydetmişti. Oyuncuların menajerleri, flaş bir harekete imza attı.

İKİ İSİM TRABZONSPOR'A DA ÖNERİLDİ

Buna göre hem Reus hem de Klaassen, Trabzonspor'a önerildi. Bu hareketin, fiyat artırmak adına yapıldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ GERİ ADIM ATTI

Hâl böyle olunca Siyah-Beyazlılar, iki futbolcu için geri adım atmayı tercih etti.

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