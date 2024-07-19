Beşiktaş'a Portekiz'den yakın takip

Portekiz basını, Beşiktaş'ın Portekizli yıldız Rafa Silva'yı transfer etmesinin ardından Siyah-beyazlıları yakın takibe başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Portekiz'den yakın takip
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19 Temmuz 2024 11:25
Beşiktaş'ın Rafa Silva transferi dünyada büyük yankı uyandırmıştı.

Siyah-beyazlılarınn bu flaş transferi sonrası Portekiz basını da Portekizli yıldız Rafa Silva'yı Beşiktaş'ta yakın takibe başladı.

Shakhtar Donetsk maçında Rafa Silva'nın forma giymesi ülke basınında yer buldu.

Ayrıca Rafa Silva dışında Gedson, Musrati ve Aboubakar da Portekiz'de merakla izlendi.

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