Beşiktaş'a Portekiz'den yakın takip

Beşiktaş'ın Rafa Silva transferi dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
Siyah-beyazlılarınn bu flaş transferi sonrası Portekiz basını da Portekizli yıldız Rafa Silva'yı Beşiktaş'ta yakın takibe başladı.
Shakhtar Donetsk maçında Rafa Silva'nın forma giymesi ülke basınında yer buldu.
Ayrıca Rafa Silva dışında Gedson, Musrati ve Aboubakar da Portekiz'de merakla izlendi.
Siyah-beyazlılarınn bu flaş transferi sonrası Portekiz basını da Portekizli yıldız Rafa Silva'yı Beşiktaş'ta yakın takibe başladı.
Shakhtar Donetsk maçında Rafa Silva'nın forma giymesi ülke basınında yer buldu.
Ayrıca Rafa Silva dışında Gedson, Musrati ve Aboubakar da Portekiz'de merakla izlendi.
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