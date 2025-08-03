Beşiktaş'a müjdeli haber: Rıdvan Yılmaz

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sol bek mevkisinde David Jurasek'i kadrosuna katan Beşiktaş, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta görev alan eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'ı da kulübe geri getirmenin planlarını yapıyor.
Rangers'ta istediği süreleri alamayan milli sol bekin, yuvasına dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
İskoç ekibinin beklentisinin muhtemelen 4-5 milyon Sterlin arası olduğunu belirtildi.
PERFORMANSI
Geçen sezon 29 maça çıkan Rıdvan Yılmaz 2 kere de asist yaptı.
Sol bek mevkisinde David Jurasek'i kadrosuna katan Beşiktaş, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta görev alan eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'ı da kulübe geri getirmenin planlarını yapıyor.
Rangers'ta istediği süreleri alamayan milli sol bekin, yuvasına dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.
İskoç ekibinin beklentisinin muhtemelen 4-5 milyon Sterlin arası olduğunu belirtildi.
PERFORMANSI
Geçen sezon 29 maça çıkan Rıdvan Yılmaz 2 kere de asist yaptı.