Beşiktaş'a kötü haber; Uduokhai

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi stoper krizi yaşanıyor. Sakatlıkların çoğu bu bölgede.

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'a kötü haber; Uduokhai
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06 Aralık 2024 13:25
Son güncelleme 06 Aralık 2024 13:50
Son 7 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, Dolmabahçe'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbiyi kazanıp hem moral bulmak hem de camiadaki kara bulutları bir nebze olsun dağıtmak istiyor.

Ancak takımdaki eksikler zorlu karşılaşma öncesi can sıkıyor. Daha önce Necip Uysal'ın çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu kapatmasıyla eksilen savunma hattı, tendonundan operasyonu geçiren Gabriel Paulista'nın 3 ay sahalardan uzak kalacak olması büyük bir probleme dönüştü.

UDUOKHAI'DEN KÖTÜ HABER

Bunların üzerine Felix Uduokhai'nin sakatlığının gelmesi keyifleri iyice kaçırdı. Geçen haftaki Hatayspor maçına Tayip Talha Sanuç ve Emirhan Topçu, ikilisiyle çıkan siyah-beyazlılarda gözler Uduokhai'ye çevrildi.

Ancak A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, takımın Fenerbahçe öncesi yaptığı sonra idmanda yer almadı.

Habere göre; Alman oyuncunun Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor.

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