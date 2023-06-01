Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesindeki Geoffrey Kondogbia'ya Serie A'dan Lazio ve Fiorentina da talip oldu.
Atletico Madrid'in yeni sezon planlamalarında yer vermediği tecrübeli ön liberoyu kadrosuna katmaya kararlı olan siyah-beyazlılar ise rakip tanımıyor. Konuyu gündeme taşıyan İtalyan basını, daha önce İnter forması giyen Orta Afrika asıllı futbolcu için Beşiktaş'ın ısrarcı olduğunu ve Kondogbia'nın yeni durağının 2023-24 sezonunda Beşiktaş olmasının beklendiğini yazdı.
MAAŞI ÇÖZERSEK TRANSFERDE SORUN KALMAZ
Siyah-beyazlı idareciler, 30 yaşındaki oyuncu ile ilgili özellikle maaş konusunu çözüme kavuşturmayı arzu ediyor. İspanyol ekibinden 4 milyon Euro kazanan futbolcunun, kalan bir yıllık kontratının yarısının biraz üzerinde teklif götüren yönetim, ilk temasa olumlu dönüş yapan Kondogbia ile de pazarlık halinde. Bonservis konusunda sorun yaşanmayacağını düşünen Beşiktaş cephesi, bu nedenle önce yıllık ücreti çözmeye odaklanmış durumda.
27 MAÇTA OYNADI
Orta Afrika Cumhuriyeti ve Fransa vatandaşlıklarına sahip olan Kondogbia, önce 5 kez Fransa, sonrasında 8 kez Orta Afrika Milli Takımı'nın formasını giydi. Orta saha ve ön libero mevkilerinde oynayan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon La Liga'da 22 maçta görev yapıp 2 asist gerçekleştirdi.
Atletico Madrid'in yeni sezon planlamalarında yer vermediği tecrübeli ön liberoyu kadrosuna katmaya kararlı olan siyah-beyazlılar ise rakip tanımıyor. Konuyu gündeme taşıyan İtalyan basını, daha önce İnter forması giyen Orta Afrika asıllı futbolcu için Beşiktaş'ın ısrarcı olduğunu ve Kondogbia'nın yeni durağının 2023-24 sezonunda Beşiktaş olmasının beklendiğini yazdı.
MAAŞI ÇÖZERSEK TRANSFERDE SORUN KALMAZ
Siyah-beyazlı idareciler, 30 yaşındaki oyuncu ile ilgili özellikle maaş konusunu çözüme kavuşturmayı arzu ediyor. İspanyol ekibinden 4 milyon Euro kazanan futbolcunun, kalan bir yıllık kontratının yarısının biraz üzerinde teklif götüren yönetim, ilk temasa olumlu dönüş yapan Kondogbia ile de pazarlık halinde. Bonservis konusunda sorun yaşanmayacağını düşünen Beşiktaş cephesi, bu nedenle önce yıllık ücreti çözmeye odaklanmış durumda.
27 MAÇTA OYNADI
Orta Afrika Cumhuriyeti ve Fransa vatandaşlıklarına sahip olan Kondogbia, önce 5 kez Fransa, sonrasında 8 kez Orta Afrika Milli Takımı'nın formasını giydi. Orta saha ve ön libero mevkilerinde oynayan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon La Liga'da 22 maçta görev yapıp 2 asist gerçekleştirdi.