Beşiktaş'a Jackson Muleka piyangosu

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu santrforu Jackson Muleka'ya, Suudi Arabistan kulübü Al Kholood'dan sonra bir teklif de Rusya'dan geldi.
24 yaşındaki oyuncu için Suudiler, 500 bin Euro kiralama ücreti, 3 milyon 250 bin Euro da satın alma opsiyonu önermişti.
Sabah'ta yer alan habere göre; Rusya'dan gelen teklifin 4.5 milyon euro'yu bulduğu belirtilirken Beşiktaş yönetiminin, Al Kholood'dan tekliflerini artırmalarını istediği kaydedildi.
Muleka, teklifleri değerlendirmeye alırsa Beşiktaş bonservis geliri elde ederek oyuncuyu gönderecek.
Beşiktaş kariyerinde 78 maça çıkan yıldız oyuncu 14 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Muleka'nın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
24 yaşındaki oyuncu için Suudiler, 500 bin Euro kiralama ücreti, 3 milyon 250 bin Euro da satın alma opsiyonu önermişti.
Sabah'ta yer alan habere göre; Rusya'dan gelen teklifin 4.5 milyon euro'yu bulduğu belirtilirken Beşiktaş yönetiminin, Al Kholood'dan tekliflerini artırmalarını istediği kaydedildi.
Muleka, teklifleri değerlendirmeye alırsa Beşiktaş bonservis geliri elde ederek oyuncuyu gönderecek.
Beşiktaş kariyerinde 78 maça çıkan yıldız oyuncu 14 kez gol sevinci yaşadı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olan Muleka'nın sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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