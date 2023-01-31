Beşiktaş'a Gedson Fernandes şoku

Beşiktaş'ın Karagümrük'le 1-1 berabere kaldığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, cezalı duruma düştü.
Siyah beyazlıların Karagümrük deplasmanına konuk olduğu maçın bitiş düdüğünün ardından Gedson Fernandes, sarı kart gördü.
Fernandes bu kart sonrası cezalı duruma düştü ve Sivasspor'a karşı oynama şansını kaybetti.
Siyah beyazlıların Karagümrük deplasmanına konuk olduğu maçın bitiş düdüğünün ardından Gedson Fernandes, sarı kart gördü.
Fernandes bu kart sonrası cezalı duruma düştü ve Sivasspor'a karşı oynama şansını kaybetti.
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