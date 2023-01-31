Beşiktaş'a Gedson Fernandes şoku

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Karagümrük maçının bitiş düdüğünün ardından sarı kart görerek Sivasspor maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'a Gedson Fernandes şoku
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31 Ocak 2023 22:07
Beşiktaş'ın Karagümrük'le 1-1 berabere kaldığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, cezalı duruma düştü.

Siyah beyazlıların Karagümrük deplasmanına konuk olduğu maçın bitiş düdüğünün ardından Gedson Fernandes, sarı kart gördü.

Fernandes bu kart sonrası cezalı duruma düştü ve Sivasspor'a karşı oynama şansını kaybetti.

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