Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı.
Tüpraş Stadyumu'nda oynana maçı Alanyaspor 3-1 kazandı. Beşiktaş, 9. dakikada Omar Colley ile 1-0 öne geçti. Alanyaspor bu gole 38. dakikada Yusuf Özdemir ile karşılık verdi. Alnyaspor 86. dakikada Janvier ile bir gol daha buldu. 90. dakikada Carlos Eduardo, Alanya adına bir gol daha filelere gönderdi ve Alanyaspor maçı 3-1 kazandı.
Beşiktaş bu skorla ligde çıktığı son 3 maçını kazanamadı. Ankaragücü ile berabere kalan siyah beyazlı takım, Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup olmuştu.
Evinde çıktığı son Süper Lig maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Kasım 2021'den sonra ilk kez evinde üst üste 2 mağlubiyet aldı.
Alanyaspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 7 maç sonra mağlup etmeyi başardı.
Siyah beyazlı takım, bu sonuçla 26 puanda kaldı ve haftayı 5. sırada tamamladı. Alanyaspor ise puanını 17'ye çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Hatayspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Samsunspor ile karşılaşacak.
ÇALIMBAY'DAN 4 DEĞİŞİKLİK!
Siyah-beyazlı futbol takımının UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'yu 2-0 mağlup ettiği müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Ersin Destanoğlu, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl yedeğe çekildi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, bu oyuncuların yerine Semih Kılıçsoy ile sakatlıklarını atlatan Mert Günok, Omar Colley ve Arthur Masuaku'ya görev verdi.
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleye; Mert Günok, Onur Bulut, Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Milot Rashica, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi yer aldı.
SEMİH LİGDE İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, bu sezon ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 18 yaşındaki hücum oyuncusu, Süper Lig'de ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi.
Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlarda görev yaptığı 10 karşılaşmada 1 kez fileleri havalandırdı.
TAYYİP TALHA 263 GÜN SONRA KADRODA
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç, 263 gün sonra kadroya dahil edildi.
Geçen sezon Fenerbahçe ile 2 Nisan'da oynanan derbide sakatlanan 24 yaşındaki stoper, sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması nedeniyle 10 Nisan'da ameliyat edilmişti.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes, Necip Uysal ve Umut Meraş ile kadro dışı bırakılan 5 futbolcu (Aboubakar, Onana, Bailly, Ghezzal, Rosier) müsabaka kadrosunda yer almadı.
MASUAKU FORMASINA KAVUŞTU!
Siyah-beyazlı ekibin Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, 4 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.
Son olarak Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan karşılaşmada görev yapan Masuaku, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'deki 2'şer müsabakada kadroya dahil edilmemişti.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Beşiktaş taraftarları, bu yıl Tüpraş Stadı'nda oynanan son maça ilgi göstermedi.
Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan ve şampiyonluk yarışından oldukça uzakta kalan siyah-beyazlı ekibin Corendon Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.
MAÇIN HAKEMLERİNE ÇİÇEK VERİLDİ
Karşılaşma öncesi maçın orta hakemi Ümit Öztürk ve yardımcılarına çiçek verildi.
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Cüneyt Sezgin ile asbaşkan Mete Vardar, saha içinde hakemlere çiçek takdim etti.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ!
Maça iki takım da kontrollü başlarken Beşiktaş, 9. dakikada skor tebelasını değiştirdi. Ceza sahasının dışında kazanılan endirekt serbest vuruşta topun başına geçen Cenk sert vurdu ama top savunmadan sekip Omar Colley'in önüne düştü. Topu iyi kontrol eden Omar, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
Alanyasporlu futbolcular, golden önce faul bekledi. VAR hakemi Alper Ulusoy'un tavsiyesi üzerine pozisyonu monitörden izleyen Ümit Öztürk, ihlal tespit etmedi ve golü geçerli saydı.
Maçın ilk yarısında iki takım adına da çok fazla gol fırsatı yaşanmadı. Attığı golden sonra tempoyu düşüren siyah beyazlı takım kontrolllü oyunla skoru kormak istese de 38. dakikada kalesinde golü gördü.
AMARTEY'İN HATASI VE GOL!
Efecan'ın sağdan içeri çevirdiği topa Amartey hamle yapmak istedi ama topu uzaklaştıramadı. Ayağından seken topu iyi takip eden Yusuf Özdemir, Mert Günok'un yanından topu ağlara gönderdi. İlk yarı da bu skorla sona erdi.
TARAFTARDAN AMARTEY'E TEPKİ
Siyah beyazlı takımımın taraftarları, Beşiktaşlı futbolcu Amartey'e tepki gösterdi.
Alanyaspor'un attığı golde hata yapan 29 yaşındaki oyuncu tribünler tarafından top ayağına geldiğinde ıslıklandı.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK
Siyah beyazlı kulüpte Alex Oxlade-Chamberlain, sakatlanarak kenara geldi.
Topsuz alanda kendini yere bırakan İngiliz oyuncu, 47. dakikada değişiklik işareti yaptı.
Oyuna devam edemeyen Chamberlain'in yerine Demir Ege dahil oldu.
DEMİR EGE ŞANSINI DENEDİ
Beşiktaş ikinci yarı biraz daha istekli olsa da pozisyon bulmakta zorlandı. Dakikalar 53 gösterdiğinde ceza sahası çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Demir Ege, plase bir vuruş denedi ama top yandan az farkla auta gitti.
ÇALIMBAY'DAN DEĞİŞİKLİKLER!
Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, skoru değiştirmek adına hamlelerini yaptı. 63. dakikada Muelka'nın yerine Rebic'i sahaya süren Çalımbay, 71. dakikada Semih ve Hadziahmetovic'in yerine Rashica ile Tayfur oyuna aldı.
ERTUĞRUL'DAN GEÇİT YOK!
80. dakikada Beşiktaş'ın ceza sahasına yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşu Arthur Masuaku kullandı. Topa iyi vuran tecrübeli oyuncunun şutunu kaleci Ertuğrul çok iyi çıkardı.
Son bölümde Beşiktaş tempo yükseltse de istediği pozisyonları bulamadı. Ağır hareketlerle bir puana razı olan Alanyaspor'a hakem Ümit Öztürk sık sık uyarılarda bulundu.
ALANYASPOR 3 DAKİKADA 2-1'İ BULDU!
Alanyaspor'da ikinci yarı oyuna giren isimler maçın kaderini belirledi. 86. dakikada Nicolas Janvier ile 2-1 öne geçen konuk ekip, Mert Günok'un hatası sonrası Carlos Eduardo ile farkı 2'ye çıkardı. Maç da bu skorla sona erdi.
Yenilen bu gollerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarına ciddi anlamda tepki gösterdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Cenk Tosun'un kullandığı çift vuruşta barajdan sekerek ceza sahası içinde kalan topu kontrol eden Colley, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Faul nedeniyle yapılan VAR incelemesinin ardından hakem golü verdi.
30. dakikada Balkovec'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı gitti.
34. dakikada Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından sağ çapraza gönderdiği topu kontrol eden Muleka, ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
38. dakikada Corendon Alanyaspor'un beraberlik golü geldi. Oğuz Aydın'ın sağdan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu ön direkte kontrol etmeye çalışan Amartey'in müdahalesi yetersiz kalınca Yusuf Özdemir çok dar açıdan dokunuşla arka direkte topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Richard'ın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Demir Ege'nin ceza yayı içinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
70. dakikada Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağında son çizgiden pası sonrası Hadziahmetovic'in yerden uzak direğe çıkardığı şutta Lima'ya çarpan top kornere gitti.
80. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
87. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Amartey'in hatası sonucunda gelişen ani atakta sol kanattan hareketlenen Oğuz Aydın, Janvier ile yaptığı verkaçın ardından meşin yuvarlağı tekrar bu oyuncu ile buluşturdu. Janvier, ceza sahası içinde boş kaleye yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.
90. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Colley'in geri pasında kaleci Mert Günok'un topu uzaklaştırmak isterken yaptığı hata sonucunda meşin yuvarlağın sahibi olan Eduardo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
Corendon Alanyaspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic (Dk. 71 Tayfur Bingöl), Chamberlain (Dk. 47 Demir Ege Tıknaz), Muleka (Dk. 63 Rebic), Semih Kılıçsoy (Dk. 71 Rashica), Cenk Tosun
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer (Dk. 80 Janvier), Oğuz Aydın, Novais (Dk. 85 Cordova), Yusuf Özdemir (Dk. 66 Eduardo), Efecan Karacan (Dk. 80 Fatih Aksoy)
Goller: Dk. 9 Colley (Beşiktaş), Dk. 38 Yusuf Özdemir, Dk. 87 Janvier, Dk. 90 Eduardo (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Efecan Karaca, Dk. 90+2 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 20 Masuaku, Dk. 45+3 Semih Kılıçsoy, Dk. 74 Colley (Beşiktaş)
Tüpraş Stadyumu'nda oynana maçı Alanyaspor 3-1 kazandı. Beşiktaş, 9. dakikada Omar Colley ile 1-0 öne geçti. Alanyaspor bu gole 38. dakikada Yusuf Özdemir ile karşılık verdi. Alnyaspor 86. dakikada Janvier ile bir gol daha buldu. 90. dakikada Carlos Eduardo, Alanya adına bir gol daha filelere gönderdi ve Alanyaspor maçı 3-1 kazandı.
Beşiktaş bu skorla ligde çıktığı son 3 maçını kazanamadı. Ankaragücü ile berabere kalan siyah beyazlı takım, Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup olmuştu.
Evinde çıktığı son Süper Lig maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Kasım 2021'den sonra ilk kez evinde üst üste 2 mağlubiyet aldı.
Alanyaspor, Beşiktaş'ı deplasmanda 7 maç sonra mağlup etmeyi başardı.
Siyah beyazlı takım, bu sonuçla 26 puanda kaldı ve haftayı 5. sırada tamamladı. Alanyaspor ise puanını 17'ye çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Hatayspor'a konuk olacak. Alanyaspor ise Samsunspor ile karşılaşacak.
ÇALIMBAY'DAN 4 DEĞİŞİKLİK!
Siyah-beyazlı futbol takımının UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'yu 2-0 mağlup ettiği müsabakaya ilk 11'de başlayan oyunculardan Ersin Destanoğlu, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl yedeğe çekildi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, bu oyuncuların yerine Semih Kılıçsoy ile sakatlıklarını atlatan Mert Günok, Omar Colley ve Arthur Masuaku'ya görev verdi.
Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleye; Mert Günok, Onur Bulut, Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.
Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Milot Rashica, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi yer aldı.
SEMİH LİGDE İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, bu sezon ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 18 yaşındaki hücum oyuncusu, Süper Lig'de ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi.
Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlarda görev yaptığı 10 karşılaşmada 1 kez fileleri havalandırdı.
TAYYİP TALHA 263 GÜN SONRA KADRODA
Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç, 263 gün sonra kadroya dahil edildi.
Geçen sezon Fenerbahçe ile 2 Nisan'da oynanan derbide sakatlanan 24 yaşındaki stoper, sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması nedeniyle 10 Nisan'da ameliyat edilmişti.
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes, Necip Uysal ve Umut Meraş ile kadro dışı bırakılan 5 futbolcu (Aboubakar, Onana, Bailly, Ghezzal, Rosier) müsabaka kadrosunda yer almadı.
MASUAKU FORMASINA KAVUŞTU!
Siyah-beyazlı ekibin Demokratik Kongolu futbolcusu Arthur Masuaku, 4 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.
Son olarak Süper Lig'in 13. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan karşılaşmada görev yapan Masuaku, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'deki 2'şer müsabakada kadroya dahil edilmemişti.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Beşiktaş taraftarları, bu yıl Tüpraş Stadı'nda oynanan son maça ilgi göstermedi.
Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan ve şampiyonluk yarışından oldukça uzakta kalan siyah-beyazlı ekibin Corendon Alanyaspor ile yaptığı karşılaşmada tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.
MAÇIN HAKEMLERİNE ÇİÇEK VERİLDİ
Karşılaşma öncesi maçın orta hakemi Ümit Öztürk ve yardımcılarına çiçek verildi.
Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Cüneyt Sezgin ile asbaşkan Mete Vardar, saha içinde hakemlere çiçek takdim etti.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ!
Maça iki takım da kontrollü başlarken Beşiktaş, 9. dakikada skor tebelasını değiştirdi. Ceza sahasının dışında kazanılan endirekt serbest vuruşta topun başına geçen Cenk sert vurdu ama top savunmadan sekip Omar Colley'in önüne düştü. Topu iyi kontrol eden Omar, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.
Alanyasporlu futbolcular, golden önce faul bekledi. VAR hakemi Alper Ulusoy'un tavsiyesi üzerine pozisyonu monitörden izleyen Ümit Öztürk, ihlal tespit etmedi ve golü geçerli saydı.
Maçın ilk yarısında iki takım adına da çok fazla gol fırsatı yaşanmadı. Attığı golden sonra tempoyu düşüren siyah beyazlı takım kontrolllü oyunla skoru kormak istese de 38. dakikada kalesinde golü gördü.
AMARTEY'İN HATASI VE GOL!
Efecan'ın sağdan içeri çevirdiği topa Amartey hamle yapmak istedi ama topu uzaklaştıramadı. Ayağından seken topu iyi takip eden Yusuf Özdemir, Mert Günok'un yanından topu ağlara gönderdi. İlk yarı da bu skorla sona erdi.
TARAFTARDAN AMARTEY'E TEPKİ
Siyah beyazlı takımımın taraftarları, Beşiktaşlı futbolcu Amartey'e tepki gösterdi.
Alanyaspor'un attığı golde hata yapan 29 yaşındaki oyuncu tribünler tarafından top ayağına geldiğinde ıslıklandı.
BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK
Siyah beyazlı kulüpte Alex Oxlade-Chamberlain, sakatlanarak kenara geldi.
Topsuz alanda kendini yere bırakan İngiliz oyuncu, 47. dakikada değişiklik işareti yaptı.
Oyuna devam edemeyen Chamberlain'in yerine Demir Ege dahil oldu.
DEMİR EGE ŞANSINI DENEDİ
Beşiktaş ikinci yarı biraz daha istekli olsa da pozisyon bulmakta zorlandı. Dakikalar 53 gösterdiğinde ceza sahası çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Demir Ege, plase bir vuruş denedi ama top yandan az farkla auta gitti.
ÇALIMBAY'DAN DEĞİŞİKLİKLER!
Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, skoru değiştirmek adına hamlelerini yaptı. 63. dakikada Muelka'nın yerine Rebic'i sahaya süren Çalımbay, 71. dakikada Semih ve Hadziahmetovic'in yerine Rashica ile Tayfur oyuna aldı.
ERTUĞRUL'DAN GEÇİT YOK!
80. dakikada Beşiktaş'ın ceza sahasına yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşu Arthur Masuaku kullandı. Topa iyi vuran tecrübeli oyuncunun şutunu kaleci Ertuğrul çok iyi çıkardı.
Son bölümde Beşiktaş tempo yükseltse de istediği pozisyonları bulamadı. Ağır hareketlerle bir puana razı olan Alanyaspor'a hakem Ümit Öztürk sık sık uyarılarda bulundu.
ALANYASPOR 3 DAKİKADA 2-1'İ BULDU!
Alanyaspor'da ikinci yarı oyuna giren isimler maçın kaderini belirledi. 86. dakikada Nicolas Janvier ile 2-1 öne geçen konuk ekip, Mert Günok'un hatası sonrası Carlos Eduardo ile farkı 2'ye çıkardı. Maç da bu skorla sona erdi.
Yenilen bu gollerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarına ciddi anlamda tepki gösterdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Cenk Tosun'un kullandığı çift vuruşta barajdan sekerek ceza sahası içinde kalan topu kontrol eden Colley, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Faul nedeniyle yapılan VAR incelemesinin ardından hakem golü verdi.
30. dakikada Balkovec'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla dışarı gitti.
34. dakikada Chamberlain'in ceza sahası dışı sol çaprazından sağ çapraza gönderdiği topu kontrol eden Muleka, ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak şutunu çekerken, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
38. dakikada Corendon Alanyaspor'un beraberlik golü geldi. Oğuz Aydın'ın sağdan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu ön direkte kontrol etmeye çalışan Amartey'in müdahalesi yetersiz kalınca Yusuf Özdemir çok dar açıdan dokunuşla arka direkte topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Beşiktaş ikinci gole yaklaştı. Richard'ın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Demir Ege'nin ceza yayı içinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
70. dakikada Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağında son çizgiden pası sonrası Hadziahmetovic'in yerden uzak direğe çıkardığı şutta Lima'ya çarpan top kornere gitti.
80. dakikada Masuaku'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.
87. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Amartey'in hatası sonucunda gelişen ani atakta sol kanattan hareketlenen Oğuz Aydın, Janvier ile yaptığı verkaçın ardından meşin yuvarlağı tekrar bu oyuncu ile buluşturdu. Janvier, ceza sahası içinde boş kaleye yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.
90. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Colley'in geri pasında kaleci Mert Günok'un topu uzaklaştırmak isterken yaptığı hata sonucunda meşin yuvarlağın sahibi olan Eduardo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
Corendon Alanyaspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, İbrahim Bozbey
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Amartey, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Hadziahmetovic (Dk. 71 Tayfur Bingöl), Chamberlain (Dk. 47 Demir Ege Tıknaz), Muleka (Dk. 63 Rebic), Semih Kılıçsoy (Dk. 71 Rashica), Cenk Tosun
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer (Dk. 80 Janvier), Oğuz Aydın, Novais (Dk. 85 Cordova), Yusuf Özdemir (Dk. 66 Eduardo), Efecan Karacan (Dk. 80 Fatih Aksoy)
Goller: Dk. 9 Colley (Beşiktaş), Dk. 38 Yusuf Özdemir, Dk. 87 Janvier, Dk. 90 Eduardo (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Efecan Karaca, Dk. 90+2 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 20 Masuaku, Dk. 45+3 Semih Kılıçsoy, Dk. 74 Colley (Beşiktaş)
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