Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Beşiktaş'ı öne geçiren golü 31. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti.
İtalyan yıldız, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atarak Adis Jahovic'ten (Ekim 2017) bu yana bunu başaran ilk oyuncu oldu.
Beşiktaş'ta kısa bir süre kiralık oynayan Alexandru Maxim, 90+5. dakikada beraberlik golünü kaydetti.
6 maçtır Gaziantep deplasmanında kazanamayan Beşiktaş, 7 maçta 17 puana yükseldi. İlk haftanın ardından oynadığı 6 maçta kazanamayan Gaziantep ise bu maçtan 1 puan alarak 5 puana yükseldi.
Beşiktaş, milli aranın ardından Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Bellona Kayserispor deplasmanına gidecek.
VAN BRONCKHORST'TAN 2 RÖTUŞ
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Masuaku, Felix Uduokhai, Paulista, Jonas Svensson, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Emirhan Topçu, Tayyip Talha Sanuç, Onur Bulut, Jean Onana, Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olduğu mücadelede ilk 11'de başlayan oyunculardan Ersin Destanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı, Milot Rashica ise maça yedek başladı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Mert Günok ve Joao Mario'yu ilk 11'de görevlendirdi.
SELÇUK İNAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, son oynanan ikas Eyüpspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.
Kırmızı-siyahlı ekip Beşiktaş karşısına, Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Saborit, Sorescu, Kozlowski, Ndiaye, Lungoyi, Maxim, Okereke 11'iyle çıktı.
Güneydoğu temsilcisinin yedek kulübesinde Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Halil İbrahim Dervişoğlu, Mandouki, Mirza Cihan, Kenan Kodro, Ogün Özçiçek ve Ömürcan Artan yer aldı.
Selçuk İnan, bir önceki maça göre Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ ve Furkan Soyalp'e ilk 11'de yer vermedi.
İKİ TAKIMIN TARAFTARLARI DA MAÇA İLGİ GÖSTERDİ
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlar, kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdi.
Ev sahibi Gaziantep FK'nin taraftarları da koltukların tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi.
GAZİANTEP POZİSYONLARLA BAŞLADI
Beşiktaş, kısa ve ayağa paslarla oyunu kontrol altına tutma isteğiyle maça başladı. Gaziantep FK ise özellikle Lungoyi'yi kullanarak Svensson'un kanadından hücumlar ile maça başladı. Beşiktaş'ın sağ kanadına çok adamla bastıran Gaziantep, etkili ataklar da buldu. 3. dakikada Kozlowski, 4. dakikada Okereke ve 6. dakikada Sorescu, bu tarz gelişen ataklarla pozisyon buldular.
Beşiktaş, oyunu kontrol altında tutmakta zorlanırken deneyimli savunma oyuncusu Gabriel Paulista, 18. dakikada sakatlandı ve 21. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.
Siyah beyazlılar, dakikalar ilerledikçe Gaziantep kalesinde daha çok pozisyon bulmaya başladı. 22'de Muçi'nin vuruşu az farkla auta gitti, 24'te Immobile'nin şutunda savunma son anda araya girdi.
BEŞİKTAŞ VAR UYARISIYLA PENALTI KAZANDI
Ataklarını sıklaştıran Beşiktaş, 26. dakikada yaşanan pozisyon nedeniyle 30. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazandı.
Muçi'nin savunma arkasına sarkan Rafa'yı ara pası sonrası topla buluşturdu. Rafa'nın tek vuruşunu kaleci Dioudis kurtardı. Dönen topta Gaziantep savunmacıları anlaşmazlık yaşayınca Immobile araya girdi ve kaleci Dioudis'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısının ardından bu pozisyon için penaltı kararı verildi.
Topun başına gelen Immobile, 31. dakikada penaltı vuruşunu ağlara gönderdi ve ligdeki 7. maçta 7. golünü kaydetti.
MUÇİ'NİN ŞUTU ÜST DİREKTEN DÖNDÜ
Gaziantep FK, 1-0'dan sonra oyun disiplinini korumakta zorlanınca Beşiktaş etkili ataklar yapmayı sürdürdü. 33'te Ernest Muçi'nin şutu üst direğe çarpıp auta gitti.
40. dakikadan sonra Gaziantep oyuna tekrar oldu. 43. dakikada Deian Sorescu'nun ağlara gönderdiği gol öncesi ortayı yapan Emre Taşdemir ofsaytta olduğu için VAR uyarısıyla bu gol iptal edildi.
G.ANTEP, İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI
Gaziantep, ikinci yarıya daha etkili başlayan taraf oldu. Henüz 48. dakikada Okereke, karşı karşıya pozisyonda Mert Günok'u geçemedi. 51'de Maxim'in serbest vuruşunda Okereke'nin kafa vuruşu kaleci Mert'te kaldı.
Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki ilk etkili atağı ise 66. dakikada serbest vuruştan geldi. Masuaku'nun serbest vuruştan etkili şutu, az farkla auta gitti.
MAXIM 90+5'TE YIKTI
Gaziantep FK, dakikalar ilerledikçe riskler alıp Beşiktaş kalesine yüklenmeye çalıştı. Beşiktaş savunması ise bu dakikalarda kalitesini gösterdi ancak 90+5'te savunmanın ilk hatası golle sonuçlandı.
Alexandru Maxim, 90+5'te Beşiktaş savunmasının hatasından faydalanarak skora eşitliği getirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Okereke'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
28. dakikada Muçi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta top kaleci Dioudis'den döndü. Viana'nın önünde kalan topu çalan Immobile'nin kaleci Dioudis'in müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı kaleci Dioudis'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.
41. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu önünde bulan Sorescu'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Sorescu'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem Muhammet Ali Metoğlu gol kararını iptal etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
73. dakikada Lungoyi'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, topu kaleci Mert Günok uzaklaştırdı.
81. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Mustafa Hekimoğlu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+6. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Okereke'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Viana kafayla Maxim'e indirdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey
Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy (Dk. Mustafa Eskihellaç), Viana, Saborit, Sorescu, Kozlowski (Dk. 67 Kenan Kodro), Ndiaye, Lungoyi (Dk. 85 Halil Dervişoğlu), Maxim, Okereke
Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Felix Uduokhai, Paulista (Dk. 21 Emirhan Topçu), Jonas Svensson, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi (Dk. 87 Tayyip Talha Sanuç) Rafa Silva (Dk. 87 Zainutdinov), Joao Mario (Dk. 67 Rashica), Immobile (Dk. 67 Mustafa Hekimoğlu)
Goller: Dk. 31 Immobile (Penaltıdan) (Beşiktaş), 90+6 Maxim (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ndiaye, Dk. 45 Lungoyi, Dk. 45+3 Saborit, Dk. 65 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 39 Immobile, Dk. 56 Emirhan Topçu (Beşiktaş)
Beşiktaş'ı öne geçiren golü 31. dakikada penaltıdan Ciro Immobile kaydetti.
İtalyan yıldız, Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atarak Adis Jahovic'ten (Ekim 2017) bu yana bunu başaran ilk oyuncu oldu.
Beşiktaş'ta kısa bir süre kiralık oynayan Alexandru Maxim, 90+5. dakikada beraberlik golünü kaydetti.
BEŞİKTAŞ, 6 MAÇTIR GAZİANTEP'TE KAZANAMIYOR
Alexandru Maxim'in 90+5'te Beşiktaş'a attığı gol🎥pic.twitter.com/mkCTCcHFTt
— Sporx (@sporx) October 6, 2024
6 maçtır Gaziantep deplasmanında kazanamayan Beşiktaş, 7 maçta 17 puana yükseldi. İlk haftanın ardından oynadığı 6 maçta kazanamayan Gaziantep ise bu maçtan 1 puan alarak 5 puana yükseldi.
Beşiktaş, milli aranın ardından Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Bellona Kayserispor deplasmanına gidecek.
VAN BRONCKHORST'TAN 2 RÖTUŞ
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Masuaku, Felix Uduokhai, Paulista, Jonas Svensson, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Göktuğ Baytekin, Emirhan Topçu, Tayyip Talha Sanuç, Onur Bulut, Jean Onana, Milot Rashica, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Mustafa Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup olduğu mücadelede ilk 11'de başlayan oyunculardan Ersin Destanoğlu sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı, Milot Rashica ise maça yedek başladı. Hollandalı teknik adam, bu isimlerin yerine Mert Günok ve Joao Mario'yu ilk 11'de görevlendirdi.
SELÇUK İNAN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, son oynanan ikas Eyüpspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.
Kırmızı-siyahlı ekip Beşiktaş karşısına, Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Saborit, Sorescu, Kozlowski, Ndiaye, Lungoyi, Maxim, Okereke 11'iyle çıktı.
Güneydoğu temsilcisinin yedek kulübesinde Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Mustafa Eskihellaç, Furkan Soyalp, Halil İbrahim Dervişoğlu, Mandouki, Mirza Cihan, Kenan Kodro, Ogün Özçiçek ve Ömürcan Artan yer aldı.
Selçuk İnan, bir önceki maça göre Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ ve Furkan Soyalp'e ilk 11'de yer vermedi.
İKİ TAKIMIN TARAFTARLARI DA MAÇA İLGİ GÖSTERDİ
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta taraftarlar, kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdi.
Ev sahibi Gaziantep FK'nin taraftarları da koltukların tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi.
GAZİANTEP POZİSYONLARLA BAŞLADI
Beşiktaş, kısa ve ayağa paslarla oyunu kontrol altına tutma isteğiyle maça başladı. Gaziantep FK ise özellikle Lungoyi'yi kullanarak Svensson'un kanadından hücumlar ile maça başladı. Beşiktaş'ın sağ kanadına çok adamla bastıran Gaziantep, etkili ataklar da buldu. 3. dakikada Kozlowski, 4. dakikada Okereke ve 6. dakikada Sorescu, bu tarz gelişen ataklarla pozisyon buldular.
Beşiktaş, oyunu kontrol altında tutmakta zorlanırken deneyimli savunma oyuncusu Gabriel Paulista, 18. dakikada sakatlandı ve 21. dakikada yerini Emirhan Topçu'ya bıraktı.
Siyah beyazlılar, dakikalar ilerledikçe Gaziantep kalesinde daha çok pozisyon bulmaya başladı. 22'de Muçi'nin vuruşu az farkla auta gitti, 24'te Immobile'nin şutunda savunma son anda araya girdi.
BEŞİKTAŞ VAR UYARISIYLA PENALTI KAZANDI
Ataklarını sıklaştıran Beşiktaş, 26. dakikada yaşanan pozisyon nedeniyle 30. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazandı.
Muçi'nin savunma arkasına sarkan Rafa'yı ara pası sonrası topla buluşturdu. Rafa'nın tek vuruşunu kaleci Dioudis kurtardı. Dönen topta Gaziantep savunmacıları anlaşmazlık yaşayınca Immobile araya girdi ve kaleci Dioudis'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısının ardından bu pozisyon için penaltı kararı verildi.
Topun başına gelen Immobile, 31. dakikada penaltı vuruşunu ağlara gönderdi ve ligdeki 7. maçta 7. golünü kaydetti.
MUÇİ'NİN ŞUTU ÜST DİREKTEN DÖNDÜ
Gaziantep FK, 1-0'dan sonra oyun disiplinini korumakta zorlanınca Beşiktaş etkili ataklar yapmayı sürdürdü. 33'te Ernest Muçi'nin şutu üst direğe çarpıp auta gitti.
40. dakikadan sonra Gaziantep oyuna tekrar oldu. 43. dakikada Deian Sorescu'nun ağlara gönderdiği gol öncesi ortayı yapan Emre Taşdemir ofsaytta olduğu için VAR uyarısıyla bu gol iptal edildi.
G.ANTEP, İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI
Gaziantep, ikinci yarıya daha etkili başlayan taraf oldu. Henüz 48. dakikada Okereke, karşı karşıya pozisyonda Mert Günok'u geçemedi. 51'de Maxim'in serbest vuruşunda Okereke'nin kafa vuruşu kaleci Mert'te kaldı.
Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki ilk etkili atağı ise 66. dakikada serbest vuruştan geldi. Masuaku'nun serbest vuruştan etkili şutu, az farkla auta gitti.
MAXIM 90+5'TE YIKTI
Gaziantep FK, dakikalar ilerledikçe riskler alıp Beşiktaş kalesine yüklenmeye çalıştı. Beşiktaş savunması ise bu dakikalarda kalitesini gösterdi ancak 90+5'te savunmanın ilk hatası golle sonuçlandı.
Alexandru Maxim, 90+5'te Beşiktaş savunmasının hatasından faydalanarak skora eşitliği getirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan Okereke'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
28. dakikada Muçi'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Rafa Silva'nın yaptığı vuruşta top kaleci Dioudis'den döndü. Viana'nın önünde kalan topu çalan Immobile'nin kaleci Dioudis'in müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlağı kaleci Dioudis'in sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.
41. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu önünde bulan Sorescu'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Sorescu'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem Muhammet Ali Metoğlu gol kararını iptal etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
73. dakikada Lungoyi'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, topu kaleci Mert Günok uzaklaştırdı.
81. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla ceza sahasında buluşan Mustafa Hekimoğlu'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+6. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Okereke'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Viana kafayla Maxim'e indirdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, İbrahim Bozbey
Gaziantep FK: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy (Dk. Mustafa Eskihellaç), Viana, Saborit, Sorescu, Kozlowski (Dk. 67 Kenan Kodro), Ndiaye, Lungoyi (Dk. 85 Halil Dervişoğlu), Maxim, Okereke
Beşiktaş: Mert Günok, Masuaku, Felix Uduokhai, Paulista (Dk. 21 Emirhan Topçu), Jonas Svensson, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Ernest Muçi (Dk. 87 Tayyip Talha Sanuç) Rafa Silva (Dk. 87 Zainutdinov), Joao Mario (Dk. 67 Rashica), Immobile (Dk. 67 Mustafa Hekimoğlu)
Goller: Dk. 31 Immobile (Penaltıdan) (Beşiktaş), 90+6 Maxim (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 32 Ndiaye, Dk. 45 Lungoyi, Dk. 45+3 Saborit, Dk. 65 Kozlowski (Gaziantep FK), Dk. 39 Immobile, Dk. 56 Emirhan Topçu (Beşiktaş)