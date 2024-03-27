Beşiktaş'a, Al-Musrati'den sevindiren haber

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde 12 milyon Euro bedelle kadroya dahil ettiği Al-Musrati, sakatlığı sebebiyle Antalyaspor maçında görev alamamıştı.
Libyalı orta saha, iki haftalık tedavinin ardından takıma geri döndü.
27 yaşındaki deneyimli futbolcu, milli aranın ardından oynanacak Başakşehir maçında 11'deki yerini alacak.
6 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Al-Musrati takımla 6 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda henüz skor katkısı sağlamadı.
Libyalı orta saha, iki haftalık tedavinin ardından takıma geri döndü.
27 yaşındaki deneyimli futbolcu, milli aranın ardından oynanacak Başakşehir maçında 11'deki yerini alacak.
6 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Al-Musrati takımla 6 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda henüz skor katkısı sağlamadı.