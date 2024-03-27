Beşiktaş'a, Al-Musrati'den sevindiren haber

Beşiktaş'ta, Gaziantep FK maçında sakatlanan ve Antalyaspor'a karşı forma giyemeyen Al-Musrati antrenmanlara başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'a, Al-Musrati'den sevindiren haber
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27 Mart 2024 09:58
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde 12 milyon Euro bedelle kadroya dahil ettiği Al-Musrati, sakatlığı sebebiyle Antalyaspor maçında görev alamamıştı.

Libyalı orta saha, iki haftalık tedavinin ardından takıma geri döndü.

27 yaşındaki deneyimli futbolcu, milli aranın ardından oynanacak Başakşehir maçında 11'deki yerini alacak.

6 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Al-Musrati takımla 6 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda henüz skor katkısı sağlamadı.

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