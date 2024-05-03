Beşiktaş, 90+7'de kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 3-2 kazandı.
Rizespor, maçın 5. dakikasında Ibrahim Olawoyin ile öne geçti. Beşiktaş, 7. dakikada Omar Colley ile beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. 65. dakikada siyah beyazlılar Milot Rashica ile 2-1 öne geçti. Rizespor yalnızca 3 dakika sonra Emirhan Topçu'nun golüyle eşitliği yakaladı. Beşiktaş, 90+7. dakikada Joe Worrall ile 3-2 öne geçti ve maçı da bu skorla kazandı.
Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Omar Colley, sakatlığı sebebiyle maçın 2. yarısında oyuna devam edemedi. Onun yerine Joe Worrall dahil oldu.
GELECEK MAÇ CEZALI
Maçın 67. dakikasında sarı kart gören Semih Kılıçsoy, gelecek maç cezalı duruma düştü.
Çaykur Rizespor adına 2. golü kaydeden Emirhan Topçu, Süper Lig kariyerinin ilk golünü attı.
Beşiktaş bu sonuçla birlikte puanını 54'e çıkardı. Rizespor ise 49 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'la deplasmanda oynayacak. Rizespor ise Pendikspor'u ağırlayacak.
TOPRAKTEPE'NİN KADRO TERCİHİ
Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart gören Al-Musrati ile sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ve Arthur Masuaku kadroda yer almazken, Joe Worrall de yedeğe çekildi.
Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Çaykur Rizespor maçında bu futbolcuların yerlerine Jonas Svensson, Emrecan Terzi, Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ı görevlendirdi.
Beşiktaş maça Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Ernest Muçi, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka ile çıktı.
SALİH UÇAN 8 MAÇ SONRA 11'DE
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, 8 maç sonra ilk 11'de forma giydi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan müsabakaya 11'de başlayan Salih; Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK, Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Samsunspor ve MKE Ankaragücü maçlarında kadroda yer almazken, Fenerbahçe derbisinde ise şans bulamadı.
MKE Ankaragücü ile kupada oynanan maçta kısa süre forma giyen tecrübeli futbolcu, 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
MASUAKU SON İDMANDA SAKATLANDI
Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Arthur Masuaku, karşılaşma öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlandı.
Antrenman sonrası sol dizinde ağrı hisseden Masuaku'nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı alt yağ dokusunda ödem saptandığı açıklandı.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Beşiktaşlı taraftarlar Çaykur Rizespor maçına ilgi göstermedi.
Haftanın son günü olması ve yağışlı havanın da etkisiyle Tüpraş Stadı'ndaki tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.
İLK CİDDİ ATAK BEŞİKTAŞ'TAN
Beşiktaş, mücadeleye pozisyonla başladı. Rizespor'un çıkarken kaptırdığı topa Ernest Muöi ayak koydu. Muçi'nin 3. dakikada yay üzerinden yaptığı vuruşu kaleci son anda çeldi.
MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI
Rizespor maçın 5. dakikasında 1-0 öne geçti. Shelvey'in soldan kullandığı köşe vuruşunda kendini arka direkte unutturan Olawoyin, düzgün bşr vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
BEŞİKTAŞ HEMEN CEVAP VERDİ
Beşiktaş, Omar Colley'in golüyle 7. dakikada eşitliği yakaladı. Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Salih Uçan çıkmadan içeri çevirdi. Kale önünde topla buluşan Colley düzgün bir curuşa takımı adına beraberlik golünü kaydetti.
SEMİH'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ!
Beşiktaş, Rizespor ile oynadığı karşılaşmada 10. dakikada ikinci golü buldu. Bu dakikada sağdan gelen ortada, arka direkte Necip topu ortaya çıkardı. Semih Kılıçsoy, topu ağlara gönderdi.
Hakem Ali Şansalan, golü verdi. Daha sonra VAR hakemi Emre Malok'tan gelen uyarının ardından Semih Kılıçsoy'un golü, top dışardan geldiği gerekçesiyle iptal edildi.
MÜTHİŞ ŞUT DİREKTEN DÖNDÜ
Siyah beyazlı takım Rachid Ghezzal ile etkili geldi. Cezayirli yıldızın 38. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş üst direkten oyun alanına döndü.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
Beşiktaş'ta Jackson Muleka, ilk yarının uzatma dakikalarında Rizespor yarı alanında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan bir müddet VAR'ı dinledi ve oyunu devem ettirdi.
OMAR COLLEY DEVAM EDEMEDİ
Siyah beyazlı takımda Omar Colley, sakatlığı sebebiyle ikinci yarı sahaya çıkamadı.
Beşiktaş adına skoru 1-1'e getiren golü atan Colley'in yerine Joe Worrall oyuna dahil oldu.
BU KEZ RİZESPOR'DA SAKATLIK
Konuk ekip Rizespor'da 63. dakikada sakatlık yaşandı. Topsuz alanda kendini yere bırakan Varesanovic, oyuna devam edemedi. Onun yerine Muammer Sarıkaya dahil oldu.
MILOT RASHICA SAHNEYE ÇIKTI
Beşiktaş, Milot Rashica ile 2-1 öne geçti. Rachid Ghezzal'ın son çizgiden ceza sahasına çevirdiği topa kale önünde iyi yükselen Rashica, düzgün bir kafa vuruşuyla takımını 2-1 öne geçiren golü attı.
RİZESPOR HEMEN CEVAP VERDİ
Rizespor yalnızca 3 dakika sonra beraberlik golünü yine duran toptan buldu. Shelvey, sağ taç çizgisi yakınlarında kazanılan serbest vuruşu ceza sahasına iyi geçti. Kale sahasında rakiplerini ekarte eden Emirhan Topçu, yaptığı kafa vuruşuyla eşitliği yakaladı.
JOE WORRALL 90+7'DE ATTI
Beşiktaş, 90+7. dakikada Joe Worrall'ın golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Soldan yapılan ortada arka direkte Worrall kafayı vurdu, top savunmadan döndü. Dönen topu iyi takip eden tecrübeli stoper, bir kez daha dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Maçta başka gol çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Muleka'nın pasıyla topla buluşan Muçi'nin ceza sahası girişinden çektiği şutta, kaleci Tarık topun filelerle buluşmasına izin vermedi.
5. dakikada Çaykur Rizespor'un 1-0 öne geçti. Shelvey'in soldan kullandığı kornerde Emirhan Topçu ceza sahasında topu kafayla arka direğe gönderdi. Olawoyin müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
7. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Svensson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın ortasında Salih Uçan arka direkte topu içeri çevirdi. Hücuma çıkan Colley'nin vuruşunda savunmaya çarpan top, ağlara gitti: 1-1
9. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Salih Uçan çizgi üzerinde içeri çevirdi. Semih Kılıçsoy düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından topun auta çıktığı gerekçesiyle gol iptal edildi.
38. dakikada Ghezzal ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direğin köşesinden oyun alanına döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
60. dakikada Salih Uçan'ın orta alandan ceza sahasına gönderdiği uzun pası Muleka kafayla tamamladı, kaleci topun kaleye girmesine izin vermedi.
65. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan Semih'in pasıyla çizgiye kadar inen Ghezzal'ın içeri çevirdiği topu, Rashica kafayla filelere gönderdi: 2-1
68. dakikada Çaykur Rizespor skoru eşitledi. Shelvey'in kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi, Emirhan Topçu arka direkte meşin yuvarlığı kafayla filelerle buluşturdu: 2-2
90+7. dakikada Beşiktaş 3-2 öne geçti. Chamberlain'in kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Worrall kafayla topu altıpasa indirmek istedi. Savunmadan seken meşin yuvarlak yeniden Worrall'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda rakibinden seken topu, savunma kaleden çıkarmak için hamle yaptı. Hakem Ali Şansalan, yardımcısının da uyarısıyla topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta sahayı işaret etti.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Colley (Dk. 46 Worrall), Emrecan Terzi, Salih Uçan (Dk. 64 Chamberlain), Rashica, Ghezzal (Dk. 86 Aboubakar), Muçi, Semih Kılıçsoy, Muleka (Dk. 64 Cenk Tosun)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu (Dk. 87 Mocsi), Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Olawoyin (Dk. 67 Zeqiri), Sauer, Varesanovic (Dk. 63 Muammer Sarıkaya), Akintola, Gaich (Dk. 62 Minchev)
Goller: Dk. 5 Olawoyin, Dk. 68 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Dk. 7 Colley, Dk. 65 Rashica, Dk. 90+7 Worrall (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 41 Colley, Dk. 67 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 43 Alikulov, Dk. 45+7 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 80 Sauer (Çaykur Rizespor)
Rizespor, maçın 5. dakikasında Ibrahim Olawoyin ile öne geçti. Beşiktaş, 7. dakikada Omar Colley ile beraberliği yakaladı. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. 65. dakikada siyah beyazlılar Milot Rashica ile 2-1 öne geçti. Rizespor yalnızca 3 dakika sonra Emirhan Topçu'nun golüyle eşitliği yakaladı. Beşiktaş, 90+7. dakikada Joe Worrall ile 3-2 öne geçti ve maçı da bu skorla kazandı.
Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Omar Colley, sakatlığı sebebiyle maçın 2. yarısında oyuna devam edemedi. Onun yerine Joe Worrall dahil oldu.
GELECEK MAÇ CEZALI
Maçın 67. dakikasında sarı kart gören Semih Kılıçsoy, gelecek maç cezalı duruma düştü.
Çaykur Rizespor adına 2. golü kaydeden Emirhan Topçu, Süper Lig kariyerinin ilk golünü attı.
Beşiktaş bu sonuçla birlikte puanını 54'e çıkardı. Rizespor ise 49 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'la deplasmanda oynayacak. Rizespor ise Pendikspor'u ağırlayacak.
TOPRAKTEPE'NİN KADRO TERCİHİ
Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart gören Al-Musrati ile sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ve Arthur Masuaku kadroda yer almazken, Joe Worrall de yedeğe çekildi.
Siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Çaykur Rizespor maçında bu futbolcuların yerlerine Jonas Svensson, Emrecan Terzi, Salih Uçan ve Rachid Ghezzal'ı görevlendirdi.
Beşiktaş maça Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Emrecan Terzi, Salih Uçan, Ernest Muçi, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka ile çıktı.
SALİH UÇAN 8 MAÇ SONRA 11'DE
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, 8 maç sonra ilk 11'de forma giydi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan müsabakaya 11'de başlayan Salih; Süper Lig'de Galatasaray, Gaziantep FK, Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Samsunspor ve MKE Ankaragücü maçlarında kadroda yer almazken, Fenerbahçe derbisinde ise şans bulamadı.
MKE Ankaragücü ile kupada oynanan maçta kısa süre forma giyen tecrübeli futbolcu, 8 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
MASUAKU SON İDMANDA SAKATLANDI
Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Arthur Masuaku, karşılaşma öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlandı.
Antrenman sonrası sol dizinde ağrı hisseden Masuaku'nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı alt yağ dokusunda ödem saptandığı açıklandı.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Beşiktaşlı taraftarlar Çaykur Rizespor maçına ilgi göstermedi.
Haftanın son günü olması ve yağışlı havanın da etkisiyle Tüpraş Stadı'ndaki tribünlerin büyük bölümü boş kaldı.
İLK CİDDİ ATAK BEŞİKTAŞ'TAN
Beşiktaş, mücadeleye pozisyonla başladı. Rizespor'un çıkarken kaptırdığı topa Ernest Muöi ayak koydu. Muçi'nin 3. dakikada yay üzerinden yaptığı vuruşu kaleci son anda çeldi.
MAÇ ADETA GOLLE BAŞLADI
Rizespor maçın 5. dakikasında 1-0 öne geçti. Shelvey'in soldan kullandığı köşe vuruşunda kendini arka direkte unutturan Olawoyin, düzgün bşr vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
BEŞİKTAŞ HEMEN CEVAP VERDİ
Beşiktaş, Omar Colley'in golüyle 7. dakikada eşitliği yakaladı. Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Salih Uçan çıkmadan içeri çevirdi. Kale önünde topla buluşan Colley düzgün bir curuşa takımı adına beraberlik golünü kaydetti.
SEMİH'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ!
Beşiktaş, Rizespor ile oynadığı karşılaşmada 10. dakikada ikinci golü buldu. Bu dakikada sağdan gelen ortada, arka direkte Necip topu ortaya çıkardı. Semih Kılıçsoy, topu ağlara gönderdi.
Hakem Ali Şansalan, golü verdi. Daha sonra VAR hakemi Emre Malok'tan gelen uyarının ardından Semih Kılıçsoy'un golü, top dışardan geldiği gerekçesiyle iptal edildi.
MÜTHİŞ ŞUT DİREKTEN DÖNDÜ
Siyah beyazlı takım Rachid Ghezzal ile etkili geldi. Cezayirli yıldızın 38. dakikada ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş üst direkten oyun alanına döndü.
BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ
Beşiktaş'ta Jackson Muleka, ilk yarının uzatma dakikalarında Rizespor yarı alanında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan bir müddet VAR'ı dinledi ve oyunu devem ettirdi.
OMAR COLLEY DEVAM EDEMEDİ
Siyah beyazlı takımda Omar Colley, sakatlığı sebebiyle ikinci yarı sahaya çıkamadı.
Beşiktaş adına skoru 1-1'e getiren golü atan Colley'in yerine Joe Worrall oyuna dahil oldu.
BU KEZ RİZESPOR'DA SAKATLIK
Konuk ekip Rizespor'da 63. dakikada sakatlık yaşandı. Topsuz alanda kendini yere bırakan Varesanovic, oyuna devam edemedi. Onun yerine Muammer Sarıkaya dahil oldu.
MILOT RASHICA SAHNEYE ÇIKTI
Beşiktaş, Milot Rashica ile 2-1 öne geçti. Rachid Ghezzal'ın son çizgiden ceza sahasına çevirdiği topa kale önünde iyi yükselen Rashica, düzgün bir kafa vuruşuyla takımını 2-1 öne geçiren golü attı.
RİZESPOR HEMEN CEVAP VERDİ
Rizespor yalnızca 3 dakika sonra beraberlik golünü yine duran toptan buldu. Shelvey, sağ taç çizgisi yakınlarında kazanılan serbest vuruşu ceza sahasına iyi geçti. Kale sahasında rakiplerini ekarte eden Emirhan Topçu, yaptığı kafa vuruşuyla eşitliği yakaladı.
JOE WORRALL 90+7'DE ATTI
Beşiktaş, 90+7. dakikada Joe Worrall'ın golüyle skoru 3-2'ye getirdi. Soldan yapılan ortada arka direkte Worrall kafayı vurdu, top savunmadan döndü. Dönen topu iyi takip eden tecrübeli stoper, bir kez daha dokundu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Maçta başka gol çıkmadı ve Beşiktaş sahadan 3-2 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Muleka'nın pasıyla topla buluşan Muçi'nin ceza sahası girişinden çektiği şutta, kaleci Tarık topun filelerle buluşmasına izin vermedi.
5. dakikada Çaykur Rizespor'un 1-0 öne geçti. Shelvey'in soldan kullandığı kornerde Emirhan Topçu ceza sahasında topu kafayla arka direğe gönderdi. Olawoyin müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
7. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Svensson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın ortasında Salih Uçan arka direkte topu içeri çevirdi. Hücuma çıkan Colley'nin vuruşunda savunmaya çarpan top, ağlara gitti: 1-1
9. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Salih Uçan çizgi üzerinde içeri çevirdi. Semih Kılıçsoy düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ancak VAR incelemesinin ardından topun auta çıktığı gerekçesiyle gol iptal edildi.
38. dakikada Ghezzal ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direğin köşesinden oyun alanına döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
60. dakikada Salih Uçan'ın orta alandan ceza sahasına gönderdiği uzun pası Muleka kafayla tamamladı, kaleci topun kaleye girmesine izin vermedi.
65. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Soldan Semih'in pasıyla çizgiye kadar inen Ghezzal'ın içeri çevirdiği topu, Rashica kafayla filelere gönderdi: 2-1
68. dakikada Çaykur Rizespor skoru eşitledi. Shelvey'in kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına gönderdi, Emirhan Topçu arka direkte meşin yuvarlığı kafayla filelerle buluşturdu: 2-2
90+7. dakikada Beşiktaş 3-2 öne geçti. Chamberlain'in kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Worrall kafayla topu altıpasa indirmek istedi. Savunmadan seken meşin yuvarlak yeniden Worrall'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda rakibinden seken topu, savunma kaleden çıkarmak için hamle yaptı. Hakem Ali Şansalan, yardımcısının da uyarısıyla topun çizgiyi geçtiğini belirterek orta sahayı işaret etti.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Samet Çavuş
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Colley (Dk. 46 Worrall), Emrecan Terzi, Salih Uçan (Dk. 64 Chamberlain), Rashica, Ghezzal (Dk. 86 Aboubakar), Muçi, Semih Kılıçsoy, Muleka (Dk. 64 Cenk Tosun)
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Alikulov, Emirhan Topçu (Dk. 87 Mocsi), Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Olawoyin (Dk. 67 Zeqiri), Sauer, Varesanovic (Dk. 63 Muammer Sarıkaya), Akintola, Gaich (Dk. 62 Minchev)
Goller: Dk. 5 Olawoyin, Dk. 68 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Dk. 7 Colley, Dk. 65 Rashica, Dk. 90+7 Worrall (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 41 Colley, Dk. 67 Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Dk. 43 Alikulov, Dk. 45+7 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 80 Sauer (Çaykur Rizespor)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU