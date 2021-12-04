Beşiktaş, 6 maç sonra '1-0'ı gördü!

Kasımpaşa maçı öncesi oynadığı son 6 lig maçında hep ilk golü yiyen taraf olan Beşiktaş, bu şanssızlığını kırmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, 6 maç sonra '1-0'ı gördü!
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04 Aralık 2021 00:53
Kasımpaşa karşısında Can Bozdoğan'ın golüyle öne geçen Beşiktaş, 6 maç sonra ilk golü atan takım oldu.

Ligde son 4 haftayı mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve GZT Giresunspor maçlarında ilk golü yiyen taraf olmuştu.

Siyah-beyazlı takımın öne geçtiği son karşılaşma ise Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren Demir Grup Sivasspor müsabakasıydı.


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