Beşiktaş, 6 maç sonra '1-0'ı gördü!

Kasımpaşa karşısında Can Bozdoğan'ın golüyle öne geçen Beşiktaş, 6 maç sonra ilk golü atan takım oldu.
Ligde son 4 haftayı mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve GZT Giresunspor maçlarında ilk golü yiyen taraf olmuştu.
Siyah-beyazlı takımın öne geçtiği son karşılaşma ise Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren Demir Grup Sivasspor müsabakasıydı.
Ligde son 4 haftayı mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve GZT Giresunspor maçlarında ilk golü yiyen taraf olmuştu.
Siyah-beyazlı takımın öne geçtiği son karşılaşma ise Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren Demir Grup Sivasspor müsabakasıydı.