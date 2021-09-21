Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın'ın takımı Beşiktaş ile Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.



Vodafone Park'ta oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekip 20. dakikada Francisco Montero'nun golüyle öne geçti. 43'te Josef de Souza farkı ikiye çıkardı. İlk devre Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Siyah beyazlılarda Rıdvan Yılmaz, 53. dakikada 3-0'ı getirdi. 60. dakikada Matias Vargas tabelayı 1-3 yaptı. 79'da Mario Balotelli farkı indirdi. Britt Assombalonga, 90+7'de tabelayı ilan etti. 3:3.



Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 14'e yükseltti. Adana Demirspor ise 6 puana çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Altay deplasmanına gidecek. Adana Demirspor sahasında Gaziantep'i ağırlayacak.



BEŞİKTAŞ'TA 8 DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor maçına göre 8 değişiklikle sahada yer aldı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, takımdaki sakatlıkların ardından zorunlu değişikliklere gitti.



Ligin 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynanan maçta ilk 11'de oynayan ama sakatlık yaşayan Mehmet Topal ile Necip Uysal, Adana Demirspor karşısında forma giyemedi. Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Mert Günok, Salih Uçan, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Fabrice N'Sakala ve Kenan Karaman, 6. hafta mücadelesine yedek başladı.



Sergen Yalçın, son lig maçında yedek başlattığı Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal'ı ise Fraport TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü. Sakatlığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor maçında kadroda yer alamayan Welinton da 6. hafta maçında ilk 11'de görev alırken, hastalığı geçen Valentin Rosier de formasına yeniden kavuştu.



Geçen hafta sağ bekte oynayan Necip'in yerine Adana Demirspor karşısında Rosier görev aldı. Mehmet Topal'ın yerine ise stoperde Welinton şans buldu. Siyah-beyazlı ekipte orta sahada Atiba'nın yerine Pjanic, Salih Uçan'ın yerine de Oğuzhan forma giydi. Orta sahanın sağında Ghezzal oynarken, sol kanatta Larin görev yaptı.



Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de oynayan Francisco Montero, Josef de Souza ve Michy Batshuayi, Adana Demirspor karşısında da ilk 11'de şans buldu. Beşiktaş'ta ayrıca Can Bozdoğan ile Güven Yalçın yedekler arasında yer aldı.



OĞUZHAN 12 MAÇ SONRA İLK 11'DE



Siyah-beyazlı takımın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Süper Lig'de 12 maç sonra ilk 11'de şans buldu.



Geçen sezonun 35. haftasında Beşiktaş'ın evinde MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı maçta ilk 11'de forma giyen Oğuzhan'ın bu hasreti, Adana Demirspor maçıyla sonlandı.



MKE Ankaragücü maçında 17. dakikada sakatlanan Oğuzhan, geçen sezonun son bölümündeki Demir Grup Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Göztepe maçlarını sakatlığı nedeniyle kaçırdı.



Oğuzhan bu sezonun ilk 5 maçında ise yedek soyundu. Tecrübeli oyuncu, Çaykur Rizespor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında da sonradan oyuna dahil oldu.



BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK



Siyah-beyazlı takımda Mehmet Topal ve Necip Uysal'ın yanı sıra 4 oyuncu daha sakatlıkları nedeniyle Adana Demirspor karşısında kadroda yer alamadı.



Sakatlıkları geçmeyen Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş, 6. hafta maçında takımlarını yalnız bıraktı.



BALOTELLI YEDEK BAŞLADI



Adana Demirspor'da Mario Balotelli, Beşiktaş maçına yedek olarak başladı.



Ligin 6. haftasındaki karşılaşma öncesi hafif sakatlığı bulunan Balotelli, bu sezon ilk kez yedek kaldı.



BEŞİKTAŞ GOLÜ BULDU



Karşılaşmada ilk tehlikeli atak Adana Demirspor'dan geldi. 15. dakikada Vargas'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Bjarnason kafayı vurdu. Top yan ağlarda kaldı.



Beşiktaş maçta ilk golünü Montero ile buldu. 20. dakikada Pjanic'in ceza sahasına havalandırdığı topa Montero kafayı vurdu. Savunmadan da seken top ağlara gitti.



BEŞİKTAŞ'TA GOL İPTAL



Sağ kanattan bindiren Rosier'in yerden arka direğe kestiği topa 25. dakikada Larin dokundu ve fileleri havalandırdı. Ancak Larin için ofsayt bayrağı havaya kalktı.



29. dakikada sağ kanattan Ghezzal'in ön direğe kestiği topa Batshuayi dokundu. Kaleci Ferhat gole izin vermedi.



JOSEF İLE İLK YARI SKORU



Beşiktaş'ta 43. dakikada Josef'in ceza sahasına doğru havalandırdığı topa Batshuayi, Simon Deli ve kaleci Ferhat hamle yaptı. Top üçünden de sekip ağlara gitti. Hakem bu pozisyonda Batshuayi'nin faul yaptığını tespit etti. VAR incelemesinin ardından ise gol kararı verildi.



RIDVAN YILMAZ FARKI AÇTI



İkinci yarının ilk bölümlerinde iki takım da karşılıklı top kayıpları yaşarken, Beşiktaş farkı açmasını bildi. 51. dakikada sağ kanattan Ghezzal'in ortasında Rıdvan arka direkte topla buluştu ve kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Rıdvan Yılmaz bu sezon ligdeki ikinci golünü attı.



ADANA DEMİRSPOR GOLÜ BULDU



Konuk takım baskısını arttırırken, 54'te sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Assombalonga'nın şutunda top direkten döndü.



Adana Demirspor'da gol ise frikikten geldi. 60. dakikada Vargas'ın kullandığı serbest vuruşta top köşeden ağlara gitti.



KARŞILAŞMADA DEĞİŞİKLİKLER



Sergen Yalçın, 64. dakikada maça 2 isimle müdahale etti. Pjanic, Larin ve Oğuzhan kenara gelirken, Salih, Kenan ve Atiba oyuna dahil oldu.



Adana Demirspor'da ise Stambouli yerini Balotelli'ye bıraktı.



GHEZZAL SAKATLANDI



Beşiktaş'ta sakatlıklara bir yenisi eklendi: Rachid Ghezzal. 74. dakikada sakatlanarak yere yatan Ghezzal'ın yerine Gökhan Töre oyuna dahil oldu.



BALOTELI CEZA SAHASI DIŞINDAN ATTI



Maça yedek başlayan İtalyan yıldız Mario Balotelli, 79. dakikada farkı bire indirdi. Ceza sahası dından sağ çaprazdan kaleyi gören Balotelli şutunu çekti. Montero'dan da seken top filelere gitti.



90+7'DE SKOR EŞİTLENDİ



Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Balotelli topa dokundu. Arka direğe açılan topu Assombalonga tamamladı ve skoru eşitledi.





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)



Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın ilk yarısını siyah-beyazlı ekip 2-0 önde tamamladı.



7. dakikada Pjanic'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



20. dakikada Pjanic'in soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Montero'nun kafa vuruşunda, Adana Demirspor'da Samet Akaydın'a çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.



30. dakikada Adana Demirspor ceza alanı içinde iyi paslaşan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerden pasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda kaleci Ferhat topu kornere çeldi.



43. dakikada Beşiktaş ilginç bir golle farkı 2'ye çıkardı. De Souza'nın orta sahaya yakın yerden pasında Adana Demirspor ceza alanı içinde Batshuayi'yi kontrol etmek isteyen Deli, kalesini terk eden kaleci Ferhat ile çarpıştı. Dengesini kaybeden Ferhat'ın müdahale edemediği meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıdan dakikalar birazdan...







