Berkan Kutlu: "İnşallah yine şampiyon oluruz"

Galatasaray'da Berkan Kutlu, Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

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Berkan Kutlu: 'İnşallah yine şampiyon oluruz'
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18 Şubat 2024 23:13
Son güncelleme 18 Şubat 2024 23:16
Galatasaray'da Berkan Kutlu, Ankaragücü maçı sonrası açıklamalar yaptı

Berkan Kutlu yaptığı açıklamada, "Maçı erken koparttığımız için çok mutluyuz. Bu hafta Prag maçımız var." dedi.

Berkan Kutlu, "Çok çalışıyorum. Her pozisyona kendimi hazırlıyorum. Hocam nerede görev verirse orada oynarız. Bu Barış için de Kaan Ayhan içinde aynı..." şeklinde konuştu.

Genoa için başarılı oyuncu, "Genoa benim için farklı bir tecrübe oldu. Buraya daha güçlü döndüm. Şu an performansımı hocalar geğerlendiriyor. ben de ne iyisini yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Genç orta saha ayrıca, "En son burada konuştuğumda şampiyon olmuştuk. İnşallah sezon sonu aynı konuşmayı sizlerle beraber yapmak nasip olur." dedi. 

 
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