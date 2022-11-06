Berisha'ya milli forma şansı doğdu!

Fenerbahçe'den sezon başında Almanya'nın Augsburg ekibine transfer olan Mergim Berisha performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.



Alman basınında yer alan habere göre; Dünya Kupası'nda mücadele edecek Almanya Milli Takımı'nda sakatlığı sebebiyle oynayamayacak olan Timo Werner'in yerine Hansi Flick'in Mergim Berisha'yı düşünebileceği belirtildi.



Son dönemde yaptığı çıkışla milli takımda potansiyel forvet adaylarından biri olduğu belirtilirken, Mario Götze ve Kevin Volland ile de forma yarışına gireceği kaydedildi.



Alman ekibinin genel müdürü Stefan Reuter, daha önce yaptığı açıklamada, "Eğer Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda bir sürpriz yaşanırsa, hücum oyuncumuz Mergim Berisha düşünmeye değer bir futbolcu" ifadelerini kullanmıştı.



Alman oyuncu Augsburg ile çıktığı 8 maçta 3 gol ve 4 asist yapma başarısı gösterdi.





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