Berfu Cengiz, Sao Paulo Açık'a ikinci turda veda etti!

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Sao Paulo Açık'ın ikinci turunda Meksikalı Renata Zarazua'ya 2-0 yenildi.
Cengiz, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen WTA 250 düzeyindeki turnuvada 5 numaralı seribaşı Zarazua ile yaptığı karşılaşmayı 6-4'lük setlerle kaybetti.
25 yaşındaki milli tenisçi, ilk turda Arjantinli Jazmin Ortenzi'yi 2-0 yenerek WTA turnuvalarındaki ilk ana tablo galibiyetini elde etmişti.
