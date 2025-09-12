Berfu Cengiz, Sao Paulo Açık'a ikinci turda veda etti!

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Sao Paulo Açık'ın ikinci turunda Meksikalı Renata Zarazua'ya 2-0 yenildi ve turnuvaya veda etti.

calendar 12 Eylül 2025 00:52 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025 00:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Sao Paulo Açık'ın ikinci turunda Meksikalı Renata Zarazua'ya 2-0 yenildi.

Cengiz, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen WTA 250 düzeyindeki turnuvada 5 numaralı seribaşı Zarazua ile yaptığı karşılaşmayı 6-4'lük setlerle kaybetti.

25 yaşındaki milli tenisçi, ilk turda Arjantinli Jazmin Ortenzi'yi 2-0 yenerek WTA turnuvalarındaki ilk ana tablo galibiyetini elde etmişti.

