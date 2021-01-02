Berat Özdemir yarışına Beşiktaş da girdi

Beşiktaş, 5 Ocak'ta resmen başlayacak ara transfer için rotayı Ankara'ya kırdı. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fransız Lille'in de istediği 22 yaşındaki orta saha Berat Özdemir için siyah-beyazlı yönetim Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı

Haber; Sabah
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Berat Özdemir yarışına Beşiktaş da girdi
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02 Ocak 2021 09:19
Yabancı kontenjanı konusunda sıkıntılı olan ve bu yüzden yerli takviyelere yoğunlaşan Beşiktaş, orta sahayı güçlendirmek için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı. Yönetim, Başkent ekibinin performansıyla parlayan 22 yaşındaki yıldızı Berat Özdemir için geçtiğimiz perşembe günü kulübüyle temaslara başladı ve oyuncuya talip olduğunu resmen iletti. Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra Fransız ekibi Lille'in de istediği Berat'ı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok beğendiği ve mutlaka takımda görmek istediği öğrenildi.

BONSERVİS ARTI OYUNCU
Gençlerbirliği, 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi olan Berat'tan bonservis kazanmak isterken, taliplerin bir hayli çok olması da yüzleri güldürüyor. Beşiktaş, gelecek vadeden oyuncu için taksitler halinde bir bonservis bedeli ve aynı zamanda takas için oyuncu vermeye hazır olduğunu Başkent yönetimine iletti. Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye alacaklarını belirten kırmızı-siyahlı yönetim, en kısa sürede geri dönüş yapacaklarının da sözünü verdi.

KİMDİR?
10 yaşında girdiği Gençlerbirliği altyapısında A Takım'a kadar yükselen Berat Özdemir, 2 kez U19, 11 kez de U21 Milli Takımı'nda görev yaptı. Ön libero ve on numara pozisyonlarında kendisine şans bulan 22 yaşındaki futbolcu, 1,87 metre boyunda. Berat, G.Birliği ile 59 maçta 5 gol, Hacettepe ile 38 maçta 2 gol attı. 


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