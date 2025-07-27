Berat Luş, 1. Lig'e gitti!

1. Lig'in yeni ekiplerinden Esenler Erokspor, Galatasaray'dan Berat Luş'u kadrosuna kattı.
İşte Esenler Erokspor'dan yapılan açıklama:
"Kulübümüz, Galatasaray forması giyen Berat Luş ile anlaşmaya varmıştır. Berat Luş'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-yeşil formamızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."
İşte Esenler Erokspor'dan yapılan açıklama:
"Kulübümüz, Galatasaray forması giyen Berat Luş ile anlaşmaya varmıştır. Berat Luş'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-yeşil formamızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."