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Berat Luş, 1. Lig'e gitti!

1. Lig'in yeni ekiplerinden Esenler Erokspor, Galatasaray'dan Berat Luş'u kadrosuna kattı.

calendar 27 Temmuz 2025 12:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Berat Luş, 1. Lig'e gitti!
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1. Lig'in yeni ekiplerinden Esenler Erokspor, Galatasaray'dan Berat Luş'u kadrosuna kattı.

İşte Esenler Erokspor'dan yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Galatasaray forması giyen Berat Luş ile anlaşmaya varmıştır. Berat Luş'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-yeşil formamızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."



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