Benzema: 'Hiç pes etmedim, hep çalıştım'

Fransa Milli Takımı'na 6 yıl sonra yeniden seçilen Karim Benzema ilk röportajını verdi.



Real Madridli yıldız oyuncu yeniden Fransa Milli Takımı'na seçildiği için duyduğu mutluluğu dile getirirken başarısının sırrını sabretmek ve çalışmak olarak değerlendirdi.



"HİÇ PES ETMEDİM, ÇOK ÇALIŞTIM"



Benzema bir süredir performansı nedeniyle kadroya yeniden çağrılmayı beklediğini ifade ederek, "Mutlu olmaktan daha fazlasını yaşıyorum. Gururluyum çünkü bir süredir kadroya çağrılmayı bekliyordum. Takımda o kadar yetenekli oyuncu var ki burada olmayı çok istedim. Mutluluktan öte büyük bir gurur yaşıyorum. Uzun zaman geçti ve ben her zaman daha fazla çalışmayı seçtim, hiç pes etmedim ve sonunda Fransa kadrosuna yeniden seçildim" diye konuştu.



"MBAPPE ÇOK AMA ÇOK YETENEKLİ"



Kylian Mbappe ile sahada nasıl bir ikili olacaklarına yönelik soruyu ise Benzema, "Kylian'ın genç bir oyuncu olduğu doğru ama çok ama çok yetenekli. Ben onun stilini çok seviyorum. Artık sahada iyi anlaşmak bize bağlı. Daha da önemlisi Mbappe - Benzema ikilisine odaklanmamak gerekiyor. Takımda o kadar yetenekli oyuncu var ki, Griezmann, Giroud, Pogba, Dembélé, Coman, Ben Yedder... Tehlike rakiplere her yerden gelebilir." diyerek cevapladı.



